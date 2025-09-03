Precio de la luz hoy, jueves 4 de septiembre, por horas

El precio medio de la luz para este jueves, 4 de septiembre de 2025, es de 55,65 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del miércoles, hablamos de una ligera subida de 0,55 euros. Recordemos que, en la jornada del 3 de septiembre, el precio medio de la electricidad se situaba en los 55,10 euros por MW/h.

Esta subida se ve reflejada en cierta manera en los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). En la franja más cara del día el precio del MW/h superará los 112 euros. Sin embargo, en el tramo más económico volveremos a hablar de tarifas cercanas a 0, que son indicador de precios excelentes.

Precio de la luz hoy, jueves 4 de septiembre de 2025, hora a hora

Como ya es costumbre, la tarde volverá a ser la franja más económica de todo el jueves. Será entonces cuando los precios bajarán con más fuerza, hasta alcanzar el mínimo del día. Por tanto, los consumidores podrán centrar en ese tramo su consumo para ahorrar una buena cantidad de dinero en sus facturas.

Así, de 12:00 a 13:00 el precio del MW/h será de 3,2 euros. Entre las 13:00 y las 14:00 el MW/h pasará a tener un coste de 1,72 euros. Finalmente, el precio más barato del día lo encontramos de 15:00 a 16:00, cuando el MW/h tendrá un coste de 1,55 euros.

12:00 - 13:00: 3,2 €/MWh

13:00 - 14:00: 1,72 €/MWh

14:00 - 15:00: 1,66 €/MWh

15:00 - 16:00: 1,55 €/MWh

¿Y cuándo será más cara la luz el jueves?

Durante la madrugada, de 00:00 a 07:00, los precios del MW/h oscilarán entre los 70 y los 92 euros. De 07:00 a 08:00 el precio del MW/h se situará en los 103,55 euros, aunque en la siguiente franja bajará. Entre las 08:00 y las 09:00 el MW/h costará 93,53 euros, manteniéndose la tendencia a la baja en las franjas posteriores.

00:00 - 01:00: 91,24 €/MWh

20:00 - 21:00: 102,5 €/MWh

21:00 - 22:00: 112,99 €/MWh

22:00 - 23:00: 100,45 €/MWh

Por la noche, de 20:00 a 21:00 el MW/h tendrá un precio total de 102,5 euros. De 21:00 a 22:00 tendremos el precio más alto del día: 112,99 euros por MW/h. Por último, de 22:00 a 23:00, el MW/h pasará a tener un precio total de 100,45 euros.