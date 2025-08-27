Precio de la luz hoy, jueves 28 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este jueves, 28 de agosto de 2025, es de 53,84 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con el precio medio del miércoles, hablamos de una marcada bajada, de 34,19 euros. Recordemos que, en la jornada del 27 de agosto, la tarifa media de la luz se situaba en los 88,03 euros por MW/h.

Sin duda, una agradable sorpresa para los consumidores en este último jueves del mes de agosto. Según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), en la franja más cara el MW/h tendrá un precio inferior a los 100 euros. Además, en el tramo más barato del día el precio se acercará muchísimo a los 0 euros por MW/h.

Precio de la luz hoy, jueves 28 de agosto de 2025, hora a hora

Y todo ello a pesar de que la madrugada y la noche volverán a estar protagonizadas por precios bastante altos. Un cambio de tendencia que podemos apreciar este jueves es que los precios empezarán a bajar con ganas muy rápido. La tarde volverá a ser la franja más barata de todo el día, concentrando los precios más asequibles de todo el jueves.

Así, de 13:00 a 14:00 el precio del MW/h se situará en 1,5 euros, aunque de 14:00 a 15:00 ya bajará a 0,65 euros. Entre las 15:00 y las 16:00 encontramos el precio más barato de toda la jornada: 0,01 euros por MW/h. Por último, de 16:00 a 17:00 el coste del MW/h volverá a situarse en los 0,65 euros.

13:00 - 14:00: 1,5 €/MWh.

14:00 - 15:00: 0,65 €/MWh.

15:00 - 16:00: 0,01 €/MWh.

16:00 - 17:00: 0,65 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el jueves?

De madrugada, entre las 01:00 y las 07:00, el precio del MW/h oscilará entre los 69 y los 90 euros. De hecho, de 00:00 a 01:00 tendremos el precio más alto de toda la jornada: 97,15 euros por MW/h. En cambio, de 07:00 a 09:00, durante dos horas seguidas, el precio ya será de 90,38 euros por MW/h.

00:00 - 01:00: 97,15 €/MWh.

07:00 - 09:00: 90,38 €/MWh.

21:00 - 22:00: 97,08 €/MWh.

22:00 - 23:00: 93,77 €/MWh.

Por la noche, de 20:00 a 21:00 el precio del MW/h será de 90 euros, subiendo en las siguientes franjas. Entre las 21:00 y las 22:00 el MW/h pasará a tener un precio de 97,08 euros. Finalmente, de 22:00 a 23:00 el MW/h pasará a costar un total de 93,77 euros.