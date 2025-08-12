Inesperado: lo último de AT&T hace que miles de americanos ya se pongan en lo peor

Lo que parecía una simple interrupción de servicio se ha convertido en un caso que está encendiendo las alarmas entre miles de clientes de AT&T. Un hecho reciente ha dejado claro que, cuando se trata de ciertos problemas técnicos, no todos los usuarios pueden esperar una solución inmediata. Y a veces tampoco una solución.

Todo comenzó en Houston, Texas, cuando un robo de cable de cobre dejó a un cliente sin servicio de telefonía fija. Es cierto que se trataba de un solo usuario afectado. Pero muchos temen que esta situación marque un antes y un después en la forma en que AT&T responde a suscriptores con servicios tradicionales.

AT&T optó por dar otra solución

El incidente ocurrió el 25 de mayo de 2025, cuando se robaron más de 870 pies de cable de cobre en una zona residencial. El resultado fue la pérdida total de la conexión telefónica fija para un residente que aún dependía de la tecnología analógica clásica. Conocida como POTS (Plain Old Telephone Service).

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó después. AT&T decidió no reemplazar el cable robado, alegando que el coste estimado de la reparación era de unos $25,000. Una cifra que, según la empresa, no justifica el esfuerzo económico para atender a un único usuario.

La compañía presentó este caso ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Solicitó la cancelación definitiva del servicio de línea fija por cobre para ese hogar, recoge Phone Arena. Esta medida ha generado preocupación entre otros suscriptores que todavía usan ese tipo de tecnología.

Desde la perspectiva de la empresa, lo ocurrido es parte de su plan para retirar progresivamente su red de cobre. Según su propio calendario, será cerrada por completo en 2029. A cambio, AT&T está promoviendo su servicio más moderno: AT&T Phone Advanced.

Este sistema utiliza conexiones de banda ancha o red inalámbrica para ofrecer servicios de voz con funciones adicionales. Como identificador de llamadas, llamada en espera, desvío y protección contra llamadas no deseadas. También incorpora una batería de respaldo para mantener la línea activa hasta 24 horas en caso de cortes eléctricos.

No obstante, no todos los usuarios consideran esto una mejora. El coste mensual de este servicio ronda los $45, y algunos clientes lamentan perder la estabilidad y simplicidad de las líneas fijas tradicionales. Especialmente en zonas donde la cobertura inalámbrica no es óptima.

Una decisión que genera quejas y preocupación

Lo que más ha molestado a muchos no es el cambio tecnológico en sí, sino la falta de voluntad de AT&T para reparar un servicio existente. La decisión ha sido vista como una señal de que los intereses comerciales están por encima del compromiso con suscriptores fieles.

Este caso ha encendido las redes sociales, foros y grupos comunitarios, donde aumentan las quejas contra AT&T. Muchos se preguntan si, en caso de enfrentar un problema similar, también serán dejados de lado.