Precio de la luz hoy, viernes 8 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este viernes, 8 de agosto de 2025, es de 74,09 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media de este jueves, hablamos de una bajada de 9,97 euros. Recordemos que, en la jornada del 7 de agosto, el precio medio de la electricidad se situaba en los 84,06 euros por MW/h.

Lo cierto es que, este viernes, vamos a notar algunos cambios muy relevantes con las tarifas eléctricas. Según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), habrá grandes diferencias entre los precios más altos y los más baratos. En la franja más cara del día, por ejemplo, el MW/h tendrá un coste superior a los 136 euros.

Precio de la luz hoy, viernes 8 de agosto de 2025, hora a hora

En cambio, durante una amplia franja central, el precio bajará con mucha fuerza, hasta casi los 0 euros. Como siempre, la tarde volverá a ser el momento más asequible de toda la jornada. Eso sí, los consumidores deberán planificar muy bien su consumo, para no acabar siendo perjudicados por la subida de la noche.

Así, de 12:00 a 13:00 el MW/h tendrá un precio de 5 euros, aunque seguirá bajando. De 13:00 a 15:00 el precio del MW/h se situará en 1,5 euros, aunque no será el mínimo del día. Este lo tendremos de 15:00 a 16:00, cuando el precio del MW/h será de 0,74 euros.

11:00 - 12:00: 9 €/MWh

12:00 - 13:00: 5 €/MWh

13:00 - 15:00: 1,5 €/MWh

15:00 - 16:00: 0,74 €/MWh

¿Y cuándo será más cara la luz el viernes?

Durante la madrugada, debido al mayor consumo eléctrico, los precios serán bastante altos. De 00:00 a 07:00 el coste del MW/h oscilará entre los 102 y los 106 euros. En cambio, de 07:00 a 08:00 el MW/h costará 110,46 euros, y de 08:00 a 09:00 el coste será de 104,72 euros.

07:00 - 08:00: 110,46 €/MWh

20:00 - 21:00: 109,9 €/MWh

21:00 - 22:00: 136,87 €/MWh

22:00 - 23:00: 115,97 €/MWh

Por la noche, de 20:00 a 21:00 el MW/h pasará a tener un precio de 109,9 euros. Entre las 21:00 y las 22:00 tendremos el precio máximo de todo el viernes: 136,87 euros. Finalmente, de 22:00 a 23:00 el precio del MW/h se situará en los 115,97 euros.