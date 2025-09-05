Precio de la luz hoy, sábado 6 de septiembre, por horas

El precio medio de la luz para este sábado, 6 de septiembre de 2025, es de 26,54 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con el precio medio del viernes, hablamos de una gran bajada, de 28,78 euros. Recordemos que, en la jornada del 5 de septiembre, la tarifa media de la luz se situaba en los 55,32 euros por MW/h.

Si duda una gran noticia para los consumidores, que se ve reflejada en los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). En la franja más cara de todo el sábado el precio del MW/h se mantendrá por debajo de los 75 euros. Pero es que, además, volveremos a tener tarifas negativas en los tramos más baratos de la jornada.

Precio de la luz hoy, sábado 6 de septiembre de 2025, hora a hora

Eso sí, la jornada arrancará con una madrugada bastante cara en lo que respecta a los precios de la electricidad. A partir de ahí, sin embargo, las tarifas irán descendiendo, con más rapidez a partir de media mañana. Así, durante una amplia franja central, los consumidores dispondrán de precios realmente asequibles para sus hogares.

Así, de 12:00 a 13:00 y de 16:00 a 17:00 el MW/h tendrá un precio de -0,02 euros. Entre las 13:00 y las 14:00 el precio será de -0,86 euros por MW/h, aunque no será el más bajo del día. Este lo tendremos de 14:00 a 15:00, cuando el MW/h costará -0,99 euros, subiendo de 15:00 a 16:00 a -0,16 euros.

¿Y cuándo será más cara la luz el sábado?

La madrugada será, sin duda, el tramo más caro de todo el sábado, concentrando las tarifas más altas del día. De 00:00 a 01:00 encontramos el precio de la luz más alto de la jornada: 74,64 euros por MW/h. De 01:00 a 02:00 ya bajará un poco, hasta los 58,78 euros por MW/h.

Por la noche, de 20:00 a 21:00 el precio del MW/h se situará en los 42 euros. De 21:00 a 22:00 la tarifa subirá hasta los 58,54 euros por MW/h, aunque no pasará de ahí. De 22:00 a 23:00 el precio del MW/h pasará a ser de 55,44 euros.