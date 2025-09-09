Santoral de hoy, miércoles 10 de septiembre de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este miércoles, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un religioso que destacó por su labor pastoral como confesor y predicador. También por su profunda caridad hacia los más necesitados, especialmente los pobres y enfermos.

¿Quién fue San Nicolás de Tolentino, el Santo más importante del miércoles, 10 de septiembre?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy a San Nicolás de Tolentino nacido en Sant'Angelo in Pontano, Italia, en el año 1245.

A lo largo de su infancia y juventud demostró tener un gran fervor religioso. Perteneció a la Orden de los Agustinos Ermitaños. Dedicó gran parte de su vida al apostolado desde Tolentino centrándose en la meditación, la oración y la atención de los enfermos y necesitados.

Vivió como un asceta dentro de la citada orden. Entre sus costumbres destacó su renuncia a lo material, la dieta hipocalórica, la oración constante así como un sueño irregular. Hechos que lo acercan a la vida de otros místicos cristianos a quienes también se atribuye contacto con la divinidad.

San Nicolás de Tolentino permaneció durante tres décadas en el convento de Tolentino. Visitó a enfermos, consoló a los afligidos y socorrió a los pobres.

En una ocasión, estando gravemente enfermo, tuvo una visión de la Virgen María, esta le dio de comer algo de pan y sanó repentinamente. En memoria de aquel suceso se bendicen en el día de su festividad unos panecillos llamados 'de San Nicolás'.

Nicolás es un nombre masculino de origen griego que significa 'pueblo victorioso'. Este día en España unos 61.194 hombres celebran en España su santo gracias a San Nicolás de Tolentino.

San Agabio de Novara

San Agabio de Novara fue un obispo de la ciudad de Novara, Italia, que vivió en el siglo V. Sucedió en el cargo a San Gaudencio. A él se le diferentes milagros, como ver un ángel apartando los pensamientos que podían distraerle durante la Misa.

Beato Sebastián Kimura y compañeros

El beato Sebastián Kimura y compañeros fueron martirizados en Nagasaki, Japón, a principios del siglo XVII. Entre ellos se encontraban presbíteros, religiosos, matrimonios, catequistas y niños. Pese los crueles tormentos a los que fueron sometidos estos valientes cristianos permanecieron firmes en su fe.

Otros Santos: el Santoral completo del miércoles 10 de septiembre

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también este día la celebración de estos otros santos y beatos: