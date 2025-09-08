Santoral de hoy, martes 9 de septiembre de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este martes, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda en especial a un sacerdote jesuita que destacó por su amor y compasión hacia los esclavos.

¿Quién fue San Pedro Claver, el Santo más importante del martes, 9 de septiembre?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy en especial a San Pedro Claver que nació en Verdú, Lérida, en el año 1580. No tenía aún 13 años cuando su madre falleció y, pocos días después, también uno de sus hermanos.

Recibió la tonsura eclesiástica de manos del obispo de Vic en la parroquia de su localidad. Estudió gramática en Barcelona y, cuando finalizó la retórica, pasó al Colegio Jesuita de Belén para cursar filosofía. Entonces decidió ingresar en la Compañía de Jesús.

Tras realizar los votos, ingresó en el colegio de Montesión en Palma de Mallorca para cursar Filosofía. Allí se hizo amigo del portero Alonso Rodríguez, hermano lego que le inculcó la inquietud misional característica de la Compañía de Jesús.

Años después se trasladó a Barcelona para estudiar teología. No pudo finalizar los estudios, pues recibió una carta del Provincial que le indicaba se le concedía el permiso para trasladarse a América.

San Pedro Claver pasó a la posteridad por entregarse a aliviar el sufrimiento de los esclavos del puerto negrero de Cartagena de Indias. Allí vivió gran parte de su vida un misionero que se definía como «esclavo de los negros»

Pedro es un nombre de varón que procede del latín y que significa 'piedra'. Actualmente, en España, unos 210.581 hombres celebran su santo este día gracias a San Pedro Claver.

San Gorgonio de Roma

San Gorgonio de Roma fue un soldado y mártir cristiano del siglo IV que padeció su martirio durante las persecuciones del emperador Diocleciano. Es recordado por su fe inquebrantable. Según los relatos, se negó junto a su compañero San Doroteo a renunciar a ella, sufriendo torturas y la ejecución por ello.

Beata María de la Cabeza

La beata María de la Cabeza fue la esposa de San Isidro Labrador. Mujer trabajadora y devota vivió en la Castilla de los siglos XI y XII. Según la tradición, tras la milagrosa resurrección de su hijo Illán de la muerte, se retiró a la vida contemplativa.

