Precio de la luz hoy, sábado 30 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este sábado, 30 de agosto de 2025, es de 52,61 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del viernes, hablamos de un incremento de 6,86 euros. Recordemos que, en la jornada del 29 de agosto, el precio medio de la electricidad se situaba en los 45,75 euros por MW/h.

Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), los precios seguirán un patrón muy común este sábado. En su franja más cara, el precio del MW/h volverá a situarse por encima de los 100 euros. Sin embargo, en la franja más barata, el precio se hundirá hasta niveles negativos, algo que no se veía desde hace días.

Precio de la luz hoy, sábado 30 de agosto de 2025, hora a hora

A lo largo de la madrugada los precios se mantendrán en niveles bastante negativos, al igual que durante la noche. Afortunadamente, ya durante la mañana empezarán a bajar las tarifas, con unos tramos muy aprovechables. Los consumidores que quieran ahorrar dispondrán de precios muy competitivos durante una amplia franja central.

Así, de 11:00 a 12:00 el MW/h costará 0,65 euros, aunque de 12:00 a 13:00 el precio será de 0 euros. Entre las 13:00 y las 15:00 encontramos el precio más económico de todo el día: -0,01 euros por MW/h. Por último, de 15:00 a 18.00 el precio del MW/h quedará fijado nuevamente en los 0 euros.

11:00 - 12:00: 0,65 €/MWh.

12:00 - 13:00: 0 €/MWh.

13:00 - 15:00: -0,01 €/MWh.

15:00 - 18:00: 0 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el sábado?

A lo largo de la madrugada, de 00:00 a 07:00, el precio del MW/h oscilará entre los 80 y los 91 euros. De 07:00 a 08:00 el precio del MW/h se situará en los 88,29 euros, aunque a partir de ahí ya bajará con fuerza. En la siguiente franja, de 08:00 a 09:00, el precio del MW/h ya se situará en los 77 euros.

00:00 - 01:00: 91,56 €/MWh.

21:00 - 22:00: 107,12 €/MWh.

22:00 - 23:00: 101,12 €/MWh.

23:00 - 00:00: 95 €/MWh.

Por la noche, de 20:00 a 21:00, el precio del MW/h será de 89,93 euros. Entre las 21:00 y las 22:00 tendremos el precio más alto de todo el sábado: 107,12 euros por MW/h. Finalmente, de 22:00 a 23:00 el precio quedará fijado en los 101,12 euros por MW/h.