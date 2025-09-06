Logo e-noticies.es
Logo e-noticies.es
CA
Logo whatsapp
Joven con aureola dorada sostiene un cordero y una palma sobre un fondo rojo
La Iglesia Católica recuerda el 7 de septiembre a Santa Regina | Camara Diario Río Negro
SOCIEDAD

Santoral de hoy, domingo 7 de septiembre de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este domingo, 7 de septiembre de 2025, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a una mujer que fue torturada por defender su fe en Cristo

por

Pilar G. Álvarez

Este domingo, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a la patrona de las víctimas de tortura y de quienes sufren opresión, injusticias y persecuciones.

¿Quién fue Santa Regina, la festividad más importante de este domingo 7 de septiembre?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a Santa Regina que nació en el año 237 en Grignon, Francia. Era hija de un ciudadano pagano de Alise y su madre falleció al dar a luz. Entonces la santa fue entregada a una nodriza que era cristiana quien la educó en la fe.

Su belleza atrajo las miradas un prefecto llamado Olybrius quien, al saber que era de noble linaje, quiso casarse con ella. Ella se negó a aceptarlo y se negó a atender los discursos de su padre quien también intentaba convencerla.

Retrato de una joven con cabello oscuro recogido, vestida con ropa antigua y una cinta roja, sosteniendo una palma en la mano sobre un fondo neutro.

Santa Regina fue educada en secreto en la fe cristiana por su nodriza | Camara Wikipedia

Ante su postura, su padre tomó la decisión de encerrarla en un calabozo. Pasó el tiempo y Regina seguía sin ceder. Entonces Olybrius ordenó que azotaran a la santa y la sometieran a todo tipo de tormentos.

Una de aquellas noches, Santa Regina tuvo una visión de la cruz. Esta iba acompañada de una voz que le decía que su liberación estaba próxima.

Al día siguiente, Olybrius ordenó que Santa Regina fuera torturada y decapitada. En el momento de la ejecución apareció una paloma blanca que provocó la conversión de muchos de los allí presentes.

Regina es un nombre femenino de origen latino, que significa 'reina'. En España, este día, unas 6.915 mujeres podrían celebrar su santo en honor a Santa Regina.

San Clodoaldo

San Clodoaldo fue un príncipe franco, nieto de Santa Clotilde, que vivió en el siglo VI. Escapó de la matanza de sus hermanos y dedicó su vida a la vida religiosa y a la caridad. Renunció a sus derechos al trono, se hizo ermitaño, luego sacerdote y abad de un monasterio en Nogen.

Ilustración en blanco y negro de un joven santo con aureola, vestido con túnica y capa decorada, sosteniendo un cáliz con una hostia radiante en una mano y un libro en la otra.

San Clodoaldo | Camara Delegación Clero

Beata Eugenia Picco

La beata Eugenia Picco fue una religiosa italiana que vivió en el siglo XX, maestra de novicias, archivista, secretaria general y consejera. Perteneció a la Congregación de las Pequeñas Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Durante su gobierno desarrolló una actividad prudente para una organización definitiva del Instituto.

Fotografía antigua en blanco y negro de una mujer joven con el cabello recogido y vestida con ropa de época.

Beata Eugenia Picco | Camara ZENIT

Otros santos: el Santoral completo del domingo 7 de septiembre

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos:

  • San Hilduardo de Flandes
  • San Juan de Lodi
  • Santos Memorio de Breuil y compañeros
  • Beato Juan Bautista Mazzucconi
  • San Sozonte de Cilicia
➡️ Santoral Hoy ➡️ Sociedad

Más noticias: