Santoral de hoy, domingo 7 de septiembre de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este domingo, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a la patrona de las víctimas de tortura y de quienes sufren opresión, injusticias y persecuciones.

¿Quién fue Santa Regina, la festividad más importante de este domingo 7 de septiembre?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a Santa Regina que nació en el año 237 en Grignon, Francia. Era hija de un ciudadano pagano de Alise y su madre falleció al dar a luz. Entonces la santa fue entregada a una nodriza que era cristiana quien la educó en la fe.

Su belleza atrajo las miradas un prefecto llamado Olybrius quien, al saber que era de noble linaje, quiso casarse con ella. Ella se negó a aceptarlo y se negó a atender los discursos de su padre quien también intentaba convencerla.

Ante su postura, su padre tomó la decisión de encerrarla en un calabozo. Pasó el tiempo y Regina seguía sin ceder. Entonces Olybrius ordenó que azotaran a la santa y la sometieran a todo tipo de tormentos.

Una de aquellas noches, Santa Regina tuvo una visión de la cruz. Esta iba acompañada de una voz que le decía que su liberación estaba próxima.

Al día siguiente, Olybrius ordenó que Santa Regina fuera torturada y decapitada. En el momento de la ejecución apareció una paloma blanca que provocó la conversión de muchos de los allí presentes.

Regina es un nombre femenino de origen latino, que significa 'reina'. En España, este día, unas 6.915 mujeres podrían celebrar su santo en honor a Santa Regina.

San Clodoaldo

San Clodoaldo fue un príncipe franco, nieto de Santa Clotilde, que vivió en el siglo VI. Escapó de la matanza de sus hermanos y dedicó su vida a la vida religiosa y a la caridad. Renunció a sus derechos al trono, se hizo ermitaño, luego sacerdote y abad de un monasterio en Nogen.

Beata Eugenia Picco

La beata Eugenia Picco fue una religiosa italiana que vivió en el siglo XX, maestra de novicias, archivista, secretaria general y consejera. Perteneció a la Congregación de las Pequeñas Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Durante su gobierno desarrolló una actividad prudente para una organización definitiva del Instituto.

Otros santos: el Santoral completo del domingo 7 de septiembre

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: