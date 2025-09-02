Preu de la llum avui, dimecres 3 de setembre, per hores: Quan és més cara i més barata
Descobreix el preu de la llum al llarg d’aquest dimecres, 3 de setembre de 2025, i estalvia en les teves factures
El preu mitjà de la llum per a aquest dimecres, 3 de setembre de 2025, és de 55,10 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dimarts, parlem d'una notable baixada de 6 euros. Recordem que, en la jornada del 2 de setembre, el preu mitjà de l'electricitat se situava en els 61,10 euros per MWh.
Una diferència que es veu reflectida en certa manera en les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). En la franja més cara del dia el preu del MWh superarà els 133 euros. Tanmateix, en el tram més econòmic tornarem a parlar de tarifes negatives, que són indicadors de preus molt assequibles.
Preu de la llum avui, dimecres 3 de setembre de 2025, hora a hora
Com sol passar, la tarda tornarà a ser la franja més econòmica de tot el dimecres. Serà llavors quan els preus baixaran amb més força, fins a assolir el mínim del dia. Per tant, els consumidors podran centrar en aquest tram el seu consum per estalviar una bona quantitat de diners en les seves futures factures elèctriques.
Així, de 10:00 a 11:00 i de 17:00 a 18:00 el preu del MWh serà de 0 euros. Entre les 11:00 i les 13:00 i de 15:00 a 17:00 el MWh passarà a tenir un cost de -0,01 euros. Finalment, el preu més barat del dia el trobem de 13:00 a 15:00, quan el MWh tindrà un cost de -0,02 euros.
- 11:00 - 13:00: -0,01 €/MWh
- 13:00 - 15:00: -0,02 €/MWh
- 15:00 - 17:00: -0,01 €/MWh
- 17:00 - 18:00: 0 €/MWh
I quan serà més cara la llum el dimecres?
Durant la matinada, de 00:00 a 07:00, els preus del MWh oscil·laran entre els 76 i els 105 euros. De 07:00 a 08:00 el preu del MWh se situarà en els 93 euros, tot i que en la següent franja baixarà. Entre les 08:00 i les 09:00 el MWh costarà 83,22 euros, mantenint-se la tendència a la baixa en les següents franges.
- 00:00 - 01:00: 105,23 €/MWh
- 20:00 - 21:00: 103,13 €/MWh
- 21:00 - 22:00: 133,45 €/MWh
- 22:00 - 23:00: 107,43 €/MWh
A la nit, de 20:00 a 21:00 el MWh tindrà un preu total de 103,13 euros. De 21:00 a 22:00 tindrem el preu més alt del dia: 133,45 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00, el MWh passarà a tenir un preu total de 107,43 euros.
