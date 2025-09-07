Comunicado importante de AT&T: sabe que mantenerlo oculto más tiempo no tenía sentido

AT&T por fin ha dado un paso adelante y ha confirmado lo que muchos ya sospechaban. Tras semanas de rumores y especulaciones, la compañía ha decidido hablar claro sobre un tema clave para el futuro de las telecomunicaciones. Se trata de la conectividad por satélite.

Aunque otras operadoras han acaparado titulares en este terreno, AT&T ha estado trabajando en silencio hasta ahora. La empresa ha publicado un comunicado oficial donde deja claro que no va a quedarse atrás en esta nueva era. Su objetivo es ambicioso: llevar conexión móvil a zonas remotas y poco accesibles de Estados Unidos.

Para ello resulta esencial la alianza con AST SpaceMobile, compañía especializada en tecnología satelital.

AT&T asegura conectividad en todo el país

AT&T ya cuenta con la red inalámbrica más grande de Norteamérica, cubriendo más de 2,99 millones de millas cuadradas. Y llegando a más del 99% de la población estadounidense. Aun así, hay zonas rurales o aisladas donde la señal móvil sigue siendo limitada.

Para estos lugares, la empresa está desarrollando una solución satelital innovadora. Capaz de ofrecer llamadas, mensajes de texto y navegación a través de un teléfono celular normal, sin necesidad de equipos especiales.

Esta propuesta busca eliminar de una vez por todas las zonas sin cobertura, integrando la tecnología satelital con la red actual de AT&T. En julio, como parte de las pruebas, lograron realizar la primera llamada de voz. Y el primer SMS usando solo un satélite y un teléfono común, gracias a la colaboración con AST SpaceMobile.

Lo hicieron utilizando el espectro y la red comercial habitual de AT&T, sin trucos ni accesorios.

Uno de los grandes beneficios de esta tecnología es su utilidad en situaciones críticas. En áreas remotas, cuando ocurre una emergencia, la comunicación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, AT&T está desarrollando este servicio también pensando en los equipos de emergencias y los socorristas, a través de su red FirstNet.

Gracias a este enfoque, los profesionales de emergencia podrán contar con servicios de misión crítica, como pulsar para hablar. Incluso en zonas donde antes no había ni una barra de señal. Esto permitirá una respuesta más rápida y eficaz ante incendios, desastres naturales o cualquier situación imprevista.

AT&T no quiere quedarse atrás

Aunque durante meses ha reinado el silencio, está claro que AT&T lleva tiempo trabajando intensamente en estas soluciones. Es cierto que otras empresas han captado la atención del público con sus propios proyectos de conectividad vía satélite. Pero AT&T responde con hechos.

La visión es clara: un futuro donde todos, estén donde estén, puedan estar conectados. Y eso incluye desde los usuarios que viven en grandes ciudades, hasta los que residen en lugares rurales o trabajan en zonas montañosas y de difícil acceso.