Precio de la luz hoy, martes 26 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este martes, 26 de agosto de 2025, es de 87,75 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del lunes, hablamos de una bajada de 4,55 euros. Recordemos que, en la jornada del 25 de agosto, el precio medio del MW/h se situaba en los 92,30 euros.

Lo cierto es que este martes será una jornada de contrastes en cuanto a las tarifas eléctricas. Según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), en la franja más cara el MW/h superará los 125 euros. Pero es que, en el tramo más económico del día, el precio del MW/h quedará por debajo de los 27 euros.

Precio de la luz hoy, martes 26 de agosto de 2025, hora a hora

La madrugada y la noche volverán a ser los momentos más caros del día para consumir luz. En cambio, los clientes podrán aprovechar la franja de la tarde, que es cuando más bajarán los precios de la electricidad. Será durante esta segunda mitad del día cuando se alcanzarán las tarifas más económicas del martes.

Así, 12:00 a 13:00 el precio del MW/h se situará en los 41,25 euros, aunque bajará mucho más. De 13:00 a 14:00 tendremos el precio mínimo del martes: 26,28 euros por MW/h. Por último, de 14:00 a 15:00 el precio del MW/h quedará fijado en los 38,05 euros.

12:00 - 13:00: 41,25 €/MWh.

13:00 - 14:00: 26,28 €/MWh.

14:00 - 15:00: 38,05 €/MWh.

15:00 - 16:00: 47,44 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el martes?

Algo muy llamativo de la jornada del martes es que los precios serán muy altos durante la madrugada. De hecho, el máximo del día lo tendremos de 07:00 a 08:00, cuando el MW/h tendrá un coste de 125,95 euros. En cambio, de 08:00 a 09:00 el precio será de 112,79 euros, aunque de 09:00 a 10:00 el precio será de 97,52 euros.

07:00 - 08:00: 125,95 €/MWh.

20:00 - 21:00: 117 €/MWh.

21:00 - 22:00: 123,46 €/MWh.

22:00 - 23:00: 113,12 €/MWh.

Por la noche, de 20:00 a 21:00 el MW/h tendrá un precio de 117 euros, aunque subirá un poco más. En la siguiente franja, de 21:00 a 22:00, el MW/h pasará a costar 123,46 euros. Finalmente, de 22:00 a 23:00 el precio ya empezará a bajar, hasta situarse en los 113,12 euros.