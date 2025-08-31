Santoral de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este lunes, 1 de septiembre, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un profeta que sucedió a Moisés como líder del pueblo de Israel, guiándolos a la Tierra Prometida.

¿Quién fue San Josué, el Santo más importante del lunes, 1 de septiembre?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda este día a San Josué que nació en el siglo XIII a. C en el Antiguo Egipto.

Después de la muerte de Moisés, Josué se convirtió en el capitán que introduciría a los suyos en la Tierra Prometida. Había llegado el momento de poseer la tierra que Dios prometió a los israelitas al sacarlos de Egipto.

San Josué era un varón lleno de fe, joven y fuerte que vivía una impresionante transformación. Él, que comenzó como un simple ayudante de Moisés, terminó convertido, como aquel, en siervo del Señor.

Siguiendo las instrucciones divinas así como la voluntad de Moisés, atravesó el río Jordán con Israel, algo que es considerado como un hecho comparable a la apertura del Mar Rojo.

De él se dice que es el único hombre al que Dios obedeció, y en otro caso se lo presenta legislando. San Josué aparece en el Antiguo Testamento como un victorioso héroe conquistador. Incluso antes de ser llamado al liderazgo ya era valiente y esforzado.

Como los patriarcas y otros grandes personajes, falleció a una edad mítica, en este caso a los 110 años.

Josué es un nombre masculino de origen hebreo cuyo significado es 'salvación'. En España, unos 7.826 hombres podrían celebrar este día su santo en honor a San Josué.

San Arturo

San Arturo fue un religioso de origen irlandés que vivió en el siglo XIII y pertenecía a la Orden de la Santísima Trinidad. Se dedicaba a la redención de cautivos cristianos de las mazmorras musulmanas y luchaba contra la esclavitud.

San Gil

San Gil fue un hombre de origen griego y de familia rica que vivió en el siglo VII. Heredó una gran fortuna que repartió entre los pobres, y después se trasladó a la Provenza, Francia, para vivir retirado. Según la leyenda, un ciervo que él protegía fue herido por una flecha real, que en su lugar hirió a San Gil en la pierna y lo paralizó.

Otros santos: el Santoral completo del lunes 1 de septiembre

El Santoral de la Iglesia Católica, este lunes 1 de septiembre, además, recuerda a estos santos y beatos: