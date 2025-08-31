Logo e-noticies.es
Pintura de una batalla antigua con soldados armados luchando y un guerrero montado en un caballo blanco en el centro
La Iglesia Católica recuerda el 1 de septiembre a San Josué | Camara Revista Heraldos del Evangelio
SOCIEDAD

Santoral de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este lunes, 1 de septiembre de 2025, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un patriarca del Antiguo Testamento

por

Pilar G. Álvarez

Este lunes, 1 de septiembre, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un profeta que sucedió a Moisés como líder del pueblo de Israel, guiándolos a la Tierra Prometida.

¿Quién fue San Josué, el Santo más importante del lunes, 1 de septiembre?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda este día a San Josué que nació en el siglo XIII a. C en el Antiguo Egipto.

Después de la muerte de Moisés, Josué se convirtió en el capitán que introduciría a los suyos en la Tierra Prometida. Había llegado el momento de poseer la tierra que Dios prometió a los israelitas al sacarlos de Egipto.

San Josué era un varón lleno de fe, joven y fuerte que vivía una impresionante transformación. Él, que comenzó como un simple ayudante de Moisés, terminó convertido, como aquel, en siervo del Señor.

Hombre de barba y turbante leyendo un pergamino iluminado por una lámpara de aceite

San Josúe es recordado por haber guiado al pueblo de Israel a la Tierra Prometida de Canaán | Camara COPE

Siguiendo las instrucciones divinas así como la voluntad de Moisés, atravesó el río Jordán con Israel, algo que es considerado como un hecho comparable a la apertura del Mar Rojo.

De él se dice que es el único hombre al que Dios obedeció, y en otro caso se lo presenta legislando. San Josué aparece en el Antiguo Testamento como un victorioso héroe conquistador. Incluso antes de ser llamado al liderazgo ya era valiente y esforzado.

Como los patriarcas y otros grandes personajes, falleció a una edad mítica, en este caso a los 110 años.

Josué es un nombre masculino de origen hebreo cuyo significado es 'salvación'. En España, unos 7.826 hombres podrían celebrar este día su santo en honor a San Josué.

San Arturo

San Arturo fue un religioso de origen irlandés que vivió en el siglo XIII y pertenecía a la Orden de la Santísima Trinidad. Se dedicaba a la redención de cautivos cristianos de las mazmorras musulmanas y luchaba contra la esclavitud.

Pintura de un hombre con barba y cabello oscuro con un halo amarillo detrás de su cabeza sobre un fondo difuminado.

San Arturo | Camara Santa María de Guadalupe Padres Eudistas

San Gil

San Gil fue un hombre de origen griego y de familia rica que vivió en el siglo VII. Heredó una gran fortuna que repartió entre los pobres, y después se trasladó a la Provenza, Francia, para vivir retirado. Según la leyenda, un ciervo que él protegía fue herido por una flecha real, que en su lugar hirió a San Gil en la pierna y lo paralizó.

Un hombre mayor con barba y túnica abraza a un ciervo pequeño en un entorno natural con vegetación y rocas.

San Gil | Camara COPE

Otros santos: el Santoral completo del lunes 1 de septiembre

El Santoral de la Iglesia Católica, este lunes 1 de septiembre, además, recuerda a estos santos y beatos:

  • San Leto Cartaginense
  • San Lupo de Sens
  • San Prisco de Capua
  • San Sixto
