Santoral de hoy, domingo 31 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este domingo, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un hombre que liberó a numerosos esclavos cristianos en el norte de África durante sus misiones como mercedario.

¿Quién fue San Ramón Nonato, el Santo más importante de este domingo 31 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a San Ramón Nonato que nació en la comarca de la Segarra, Lérida. Su epíteto nonnatus, en latín, significa no nacido. Se debe a que nació del útero de su madre por el vizconde de Cardona por cesárea después de que ella hubiera fallecido.

Decidió formar parte de la Orden de los Mercedarios con el fin de rescatar cautivos católicos en manos de musulmanes del Norte de África.

Ordenado presbítero en el año 1222, más tarde ejerció como superior en varias comunidades de la Orden de la Merced. Años después San Ramón se trasladó al norte de África como redentor de cautivos. Allí pagó rescate por varios prisioneros.

Cuando agotó el dinero que llevaba, siguiendo el cuarto voto de estos religiosos, se quedó como rehén a cambio de que liberaran a otro cristiano.

Durante el tiempo que permaneció cautivo sus carceleros musulmanes lo martirizaron. Fue rescatado en 1239, año en el que regresa a España.

Fue nombrado cardenal por el papa Gregorio IX. Sin embargo, de camino a Roma, San Ramón Nonato falleció en Cardona, Barcelona.

Ramón es un nombre masculino de origen alemán, que significa 'consejero, protector'. En España, unos 113.293 hombres celebran este día su santo en honor a San Ramón Nonato.

San José de Arimatea

San José de Arimatea fue uno de los miembros del Sanedrín, consejo judío, que solicitó a Pilato el cuerpo de Jesús después de su crucifixión para darle sepultura. Se trataba un hombre rico y era discípulo secreto de Jesús. No temió dar la cara por él en un momento crucial y se le atribuye el hecho de haber proporcionado su propia tumba para el entierro de Jesús.

Beato Pere Tarrés

El beato Pere Tarrés fue un médico y sacerdote español que vivió en el siglo XX. Es recordado por su servicio tanto espiritual como caritativo, especialmente durante la Guerra Civil Española. También por su posterior labor sacerdotal, donde sirvió en parroquias y trabajó en la formación de jóvenes católicos.

Otros santos: el Santoral completo del domingo 31 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: