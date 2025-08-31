Precio de la luz hoy, lunes 1 de septiembre, por horas

El precio medio de la luz para este lunes, 1 de septiembre de 2025, se sitúa en 30,63 euros por megavatio hora (MW/h). Frente a la tarifa del domingo, supone un leve descenso de 6,67 euros para comenzar el mes. Cabe recordar que el 31 de agosto el precio medio de la luz alcanzaba los 37,30 euros por MW/h.

Según los registros publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), destacan algunos datos llamativos. En las horas más caras del lunes el MW/h superará los 100 euros. Pero en los tramos más baratos la electricidad llegará a tener un coste de 0 euros.

Precio de la luz hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, hora a hora

La evolución respecto al domingo no presenta grandes diferencias. Durante la madrugada y primeras horas del día los precios serán elevados, mientras que la tarde volverá a ser el periodo más ventajoso para el consumo, con tarifas muy reducidas.

Así, entre las 10:00 y las 11:00, el MW/h se colocará en 3,52 euros, aunque lo más destacado vendrá después. Desde las 11:00 hasta las 18:00 el precio bajará a 0 euros por MW/h, convirtiéndose en el más barato de toda la jornada. Más tarde, de 18:00 a 19:00, volverá a fijarse en 3,52 euros.

04:00 - 05:00: 15 €/MWh

10:00 - 11:00: 3,52 €/MWh

11:00 - 18:00: 0 €/MWh

18:00 - 19:00: 3,52 €/MWh

¿Y cuándo será más cara la luz el lunes?

En la madrugada del lunes, a pesar de que los precios serán elevados, no alcanzarán las cifras de la noche. Entre las 00:00 y las 07:00, el MW/h oscilará entre los 15 y los 35 euros. A partir de las 07:00 los valores subirán con fuerza: de 07:00 a 08:00 se pagará a 53,18 euros y de 08:00 a 09:00 el coste llegará a 64 euros.

20:00 - 21:00: 80 €/MWh

21:00 - 22:00: 100,01 €/MWh

22:00 - 23:00: 92,8 €/MWh

23:00 - 00:00: 80 €/MWh

Las subidas más importantes se concentrarán en horario nocturno. De 20:00 a 21:00 el MW/h ascenderá hasta los 80 euros. Pero será de 21:00 a 22:00 cuando se alcance el máximo del día, de 100,01 euros. A continuación, entre las 22:00 y las 23:00 el precio descenderá ligeramente hasta los 92,8 euros, y entre las 23:00 y las 00:00 volverá a situarse en 80 euros.