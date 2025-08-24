Precio de la luz hoy, lunes 25 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este lunes, 25 de agosto de 2025, es de 92,30 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con el precio medio del domingo, hablamos de considerable subida de 30,02 euros. Recordemos que, en la jornada del 24 de agosto, el MW/h tenía un coste medio de 62,28 euros.

La subida es muy significativa. Así lo podemos ver en los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). En la franja más cara del día, el precio del MW/h será superior a los 140 euros y en el tramo más barato, la luz tendrá un coste de 25,2 euros.

Precio de la luz hoy, lunes 25 de agosto de 2025, hora a hora

A lo largo de la madrugada la luz experimentará pocos cambios, caracterizándose por precios bastante altos. Posteriormente, durante una corta franja central las tarifas bajarán. Será esta la franja que deberán aprovechar los consumidores, antes de una nueva subida de precios por la noche.

De esta manera, de 13:00 a 14:00 el MW/h costará 35 euros. Entre las 14:00 y las 15:00 el coste total del MW/h será de 26,17 euros. Por último, la franja más económica de la jornada será de 15:00 a 16:00, cuando el MW/h costará 25,2 euros.

13:00 - 14:00: 35 €/MWh.

14:00 - 15:00: 26,17 €/MWh.

15:00 - 16:00: 25,2 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el lunes?

Entre las 00:00 y las 10:00 el precio del MW/h oscilará entre los 98 y los 114 euros, siendo una madrugada bastante cara. De 10:00 a 11:00 el MW/h pasará a tener un precio de 89,51 euros. Mientras que de 11:00 a 12:00 el coste del MW/h bajará hasta situarse en los 65,01 euros.

19:00 - 20:00: 114,78 €/MWh.

20:00 - 21:00: 125,95 €/MWh.

21:00 - 22:00: 142 €/MWh.

22:00 - 23:00: 123,11 €/MWh.

Por la noche, de 19:00 a 20:00 el precio del MW/h será de 114,78 euros. De 20:00 a 21:00 bajará un poco: 125,95 euros por MW/h. Por último, de 21:00 a 22:00 el MW/h situará en los 142 euros, siendo la franja más cara del lunes.

La evolución del precio de la luz este lunes vuelve a poner de manifiesto la volatilidad del mercado energético. Por ello, se recomienda a los consumidores estar atentos a los tramos horarios más económicos para optimizar su consumo.