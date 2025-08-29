Santoral de hoy, sábado 30 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este sábado, 30 de agosto, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un cristiano generoso con los más pobres y enfermos que construyó un hospicio en Roma.

¿Quién fue San Pamaquio, el Santo más importante del sábado, 30 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda en especial este día a San Pamaquio nacido en Roma en el año 340. Desde muy joven frecuentó las escuelas de retórica junto a San Jerónimo. En el 385 se casó con Paulina, segunda hija de Santa Paula.

En Roma, San Pamaquio se encargó de la construcción de un hospicio en el que atendía personalmente a los peregrinos.

Cuando su esposa murió, cinco años después de contraer matrimonio, el Santo se convirtió en monje y se entregó a obras de caridad.

Entonces construyó junto a Santa Fabiola un hospicio en Portus. Ubicado en la desembocadura del Tíber, junto a Ostia, ofrecían ayuda a los peregrinos pobres y enfermos que se dirigían a Roma.

Dicho albergue, primera institución de ese tipo en Occidente, mereció las alabanzas de San Jerónimo.

Preocupado por las almas, San Pamaquio ejerció un ordenado apostolado epistolar. Escribió cartas a quienes habían sucumbido a la herejía de Donato que había causado estragos entre cristianos poco cultos o débiles en la fe.

Pamaquio permaneció como laico toda su vida, dando firme testimonio de amor a Dios y de coherencia de fe. Prestó servicio a la sociedad desde los más altos cargos profesionales y administró rectamente los bienes patrimoniales teniendo en cuenta las necesidades de sus contemporáneos.

Santa Narcisa de Jesús

Santa Narcisa de Jesús fue una laica ecuatoriana que vivió en el siglo XIX que destacó por su profunda piedad y vida de austeridad. Ofreció sacrificios y penitencias por la conversión de los pecadores y dedicó su vida a la oración y a los necesitados.

Beato Alfredo Ildefonso Schuster

El beato Alfredo Ildefonso Schuster fue un monje benedictino, teólogo, arzobispo de Milán y cardenal que vivió a principios del siglo XX. Es recordado por su profundo trabajo en la liturgia católica y su labor de caridad durante la Segunda Guerra Mundial. Creó centros culturales para la difusión de la cultura cristiana y la música sacra.

Otros santos: el Santoral completo del sábado, 30 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: