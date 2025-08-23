Precio de la luz hoy, domingo 24 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este domingo, 24 de agosto de 2025, es de 62,28 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con el precio medio del sábado, hablamos de una ligera bajada de 1,12 euros. Recordemos que, en la jornada del 23 de agosto, el MW/h tenía un coste medio de 63,40 euros.

A pesar de que la bajada es muy poco significativa, hay detalles positivos en los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). Es cierto que, en la franja más cara del día, el precio del MW/h será superior a los 110 euros. Pero es que, en el tramo más barato, la luz tendrá un coste de -0,6, algo muy positivo para los consumidores.

Precio de la luz hoy, domingo 24 de agosto de 2025, hora a hora

A lo largo de la madrugada la luz experimentará pocos cambios, caracterizándose por precios bastante altos. Posteriormente, durante una amplia franja central las tarifas bajarán con fuerza, hasta niveles muy asequibles. Será esta la franja que deberá aprovechar los consumidores, antes de una nueva subida de precios por la noche.

Así, de 12:00 a 13:00 y de 13:00 a 14:00 el MW/h costará -0,6 euros, siendo las franjas horarias más económicas de la jornada. Entre las 14:00 y las 15:00 el coste total del MW/h será de tan solo -0,5 euros. Mientras que de 15:00 a 16:00, cuando el MW/h costará -0,1 euros.

12:00 - 13:00: -0,6 €/MWh.

13:00 - 14:00: -0,6 €/MWh.

14:00 - 15:00: -0,5 €/MWh.

15:00 - 16:00: -0,1 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz el domingo?

Entre las 00:00 y las 08:00 el precio del MW/h oscilará entre los 93 y los 106 euros, siendo una madrugada bastante cara. De 08:00 a 09:00 el MW/h pasará a tener un precio de 75 euros. Eso sí, de 09:00 a 10:00 el coste del MW/h ya bajará, hasta situarse en los 25 euros.

20:00 - 21:00: 114,99 €/MWh.

21:00 - 22:00: 114,32 €/MWh.

22:00 - 23:00: 111,92 €/MWh.

23:00 - 00:00: 105,77 €/MWh.

Por la noche, de 20:00 a 21:00 el precio del MW/h será de 114,99 euros, siendo así la franja más cara del día. De 21:00 a 22:00 bajará un poco: 114,32 euros por MW/h. Por último, de 22:00 a 23:00 el MW/h bajará un poco más de precio, situándose en los 111,92 euros.