Santoral de hoy, viernes 29 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este viernes, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a una mujer que frecuentó las catacumbas de Roma donde acudía a celebrar actos cristianos junto a otros fieles.

¿Quién es Santa Sabina de Roma, la festividad más importante del viernes, 29 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a Santa Sabina de Roma que nació en Roma en el siglo II. Pertenecía a una familia de patricios romanos. Su conversión al cristianismo fue gracias a su sirvienta que era de origen sirio.

Ambas frecuentaban las catacumbas de Roma donde realizaban reuniones clandestinas con cristianos para escapar de las persecuciones. Cabe recordar que el siglo II fue uno de los periodos más sangrientos para las comunidades cristianas, que eran continuamente objeto de violencias y abusos.

Cuando la sirvienta fue capturada y torturada hasta la muerte, Santa Sabina salió al descubierto. Entonces esta fue llevada ante el prefecto Elpidio, que insistió para que abjurara.

Sin embargo, la Santa rechazó esta posibilidad, y reafirmó su sólida fe en Jesucristo. Después de esto fue condenada a muerte por decapitación por parte de las autoridades.

Sabina es un nombre de mujer de origen latino cuyo significado está relacionado con la procedencia del antiguo pueblo itálico, los sabinos. En España unas 5.713 mujeres podrían celebrar su santo este día gracias a Santa Sabina.

San Mederico de Autun

San Mederico de Autun fue un presbítero nacido en el siglo VII en Francia que después de ser abad se retiró a vivir cerca de París como ermitaño. Tras ser descubierto, regresó al monasterio donde falleció. Es recordado por su santidad, su celo en el cumplimiento de la regla monástica y la fundación de una comunidad que ayudaba a otros monjes a progresar en la virtud.

Beata María de la Cruz Jugan

La beata María de la Cruz Jugan nació en Renes, Francia, en el siglo XIX. A la edad de 25 años, se hizo miembro de la Tercera Orden creada en el siglo XVII por San Juan Eudes. Es reconocida por fundar la Congregación de las Hermanitas de los Pobres, cuya misión era pedir limosna para ayudar a los ancianos necesitados.

Otros Santos: el Santoral completo del viernes 29 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: