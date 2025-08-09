Precio de la luz hoy, domingo 10 de agosto, por horas: Cuándo es más cara y más barata

El precio medio de la luz para este domingo, 10 de agosto de 2025, es de 55,45 euros por megavatio hora (MW/h). Si lo comparamos con la tarifa media del sábado, hablamos de una pequeña bajada de 6,58 euros. Cabe recordar que, en la jornada del 9 de agosto, el precio medio de la electricidad se situaba en los 62,03 euros por MW/h.

Sin duda, en plena ola de calor, es una gran noticia para los consumidores, ya que es cuando más se pone en marcha el aire acondicionado en casa. Según todos los datos recogidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), hoy el precio de la luz superará los 100 euros por MW/h durante varios tramos horarios. Sin embargo, hay también muchas franjas en las que el coste se mantendrá en valores negativos.

Precio de la luz hoy, domingo 10 de agosto de 2025, hora a hora

Este sábado el precio de la luz se mantendrá bastante estable, algo que no venía ocurriendo en los últimos días. Eso sí, si piensas usar muchos electrodomésticos, evita la madrugada y la noche, ya que en esas horas el precio da la electricidad se disparará.

La buena noticia es que, durante gran parte del día, especialmente en la franja central, los precios serán mucho más moderados. Un respiro perfecto para poner lavadoras, cocinar o cargar dispositivos sin que la factura se dispare.

Así, de 12:00 a 13:00 horas, la luz alcanzará el precio más barato del día, que es de -1 euro. No obstante, tendrá un precio prácticamente igual entre las 11:00 y las 12:00 horas, ya que costará -0,99 euros. Aunque también cabe destacar que, entre las 13:00 y las 17:00 horas, el coste de la electricidad se mantendrá en valores negativos.

11:00 - 12:00: -0,99 €/MWh.

12:00 - 13:00: -1 €/MWh .

. 14:00 - 16:00: -0,60 €/MWh.

16:00 - 17:00: -0,50 €/MWh.

¿Y cuándo será más cara la luz este domingo?

Como ya es habitual, durante la madrugada y las últimas horas del día es cuando se concentran los precios más caros de toda la jornada. El precio más caro del día se dará entre las 22:00 y las 23:00 horas, cuando la luz costará 136,87 euros. Un coste muy similar al que tendrá de 21:00 a 22:00 horas, que es de 130 euros.

00:00 - 01:00: 104,72 €/MWh.

21:00 - 22:00: 130 €/MWh.

22:00 - 23:00: 136,87 €/MWh .

. 23:00 - 00:00: 112,98 €/MWh.

Aunque no son las únicas franjas que deben evitarse para poder ahorrar en la factura de la luz. El coste de la electricidad se mantiene alto de 23:00 a 00:00, cuando costará 112,98 euros. Un precio parecido al que tendrá de 00:00 a 01:00 horas, que será de 104,75 euros.