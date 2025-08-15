Santoral de hoy, sábado 16 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este sábado, 16 de agosto, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un peregrino francés que destacó por su dedicación a los más débiles.

¿Quién fue San Roque, el Santo más importante del sábado, 16 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda en especial este día a San Roque quien nació en Montpellier, Francia, sobre el año 1295. Era hijo de un gobernador y quedó huérfano a los 20 años. Entonces vendió sus posesiones y repartió el dinero entre los pobres para después peregrinar a Roma con la intención de visitar los santuarios.

Recorrió Italia y se dedicó a curar a todos los infectados por la peste. Falleció después de permanecer un tiempo en prisión, acusado de ser espía y sin revelar quién era.

La tradición popular cuenta que San Roque curaba a muchos enfermos con solo hacer sobre ellos la señal de la cruz. A quienes fallecían él mismo les hacía la sepultura, nadie más se atrevía a acercarse a los cadáveres por miedo a contagiarse de la peste.

Su devoción se extendió rápidamente desde el siglo XV y, desde Venecia, el culto llegó hasta el mundo germánico y a los Países Bajos. En 1477, y mientras se producía un episodio de epidemia de peste, se fundó en Venecia una cofradía con su nombre. Se dedicó al hospedaje de afectados por la peste y fue conocida como Scuole di San Rocco.

Roque es un nombre masculino de origen alemán que significa 'grito de guerra'. Actualmente, unos 4.987 hombres en España podrían celebrar su santo en honor a San Roque.

San Esteban de Hungría

San Esteban de Hungría fue el primer rey de Hungría que reinó a principios del siglo XI. Nació como pagano, pero fue bautizado y se convirtió al cristianismo. Lideró después la cristianización de Hungría, país del que es patrón.

Beata Petra de San José Pérez Florido

La beata Petra de San José Pérez Florido fue una religiosa nacida en Málaga en 1845. Desde joven sintió la necesidad de ayudar a los más necesitados. Fundó la Congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña y se dedicó al cuidado de huérfanos y ancianos desamparados.

Otros santos: el Santoral completo del sábado, 16 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: