Santoral de hoy, viernes 15 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este viernes, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda un dogma que afirma que la Virgen María, al término de su vida terrenal, fue llevada al cielo en cuerpo y alma.

¿Qué es la Asunción de la Virgen María, la festividad más importante del viernes, 15 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a la Asunción de la Virgen María. Es una fiesta que celebra que la Virgen, al finalizar su peregrinación terrena, fue liberada por la gracia de Dios de la corrupción del sepulcro. Entonces fue elevada en cuerpo y alma al cielo desde donde media entre Dios y los hombres.

La liturgia oriental cuenta con la primera referencia oficial a la Asunción. En concreto en el siglo IV se celebraba la fiesta de El Recuerdo de María, conmemorando la entrada al cielo de la Virgen María y haciendo referencia a su Asunción. En el siglo VI pasó a llamarse la Dormición de María, que celebraba la muerte, resurrección y asunción de María.

La doctrina de la Asunción de María no se desarrolló hasta el siglo XII. Entonces aparece el tratado Ad Interrogata, atribuido a San Agustín, que aceptaba la Asunción Corporal de María. Santo Tomás de Aquino y otros grandes teólogos se declararon en su favor.

En 1849 llegaron las primeras peticiones a la Santa Sede para que la Asunción se declarara como doctrina de Fe. Cuando el Papa Pío XII consultó al episcopado en 1946 por medio de la carta Deiparae Virginis Mariae, la afirmación de que fuera declarada dogma fue casi unánime.

El 15 de agosto es un día festivo en toda España, con múltiples actos a lo largo de toda la geografía que sirven para celebrar la Asunción de la Virgen.

Asunción es un nombre femenino de origen latino cuyo significado es 'la que es atractiva'. Actualmente, en España unas 29.585 mujeres celebran su santo gracias a la Asunción de la Virgen María.

San Estanislao de Kostka

San Estanislao de Kostka fue un joven jesuita polaco que vivió en el siglo XVI. Destacó por su profunda fe y dedicación a la vida religiosa a pesar de su corta edad. Renunció a una vida noble y a la riqueza para unirse a la Compañía de Jesús y es recordado por su amor a la eucaristía.

San Alfredo de Hildesheim

San Alfredo de Hildesheim fue un obispo alemán del siglo IX, famoso por su labor pacificadora entre las facciones carolingias divididas. También por su contribución a la construcción de iglesias y monasterios, incluida la catedral de Hildesheim.

Otros Santos: el Santoral completo del viernes 15 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: