Oficial: Walmart tiene el superalimento más recomendado por los nutricionistas en EEUU

En el mundo de la nutrición, ciertos alimentos ganan protagonismo por su capacidad de aportar grandes beneficios en pequeñas porciones. Entre las opciones más saludables, hay uno que ha captado la atención de expertos y consumidores. Su versatilidad y valor nutritivo lo han convertido en una elección recurrente en planes de alimentación equilibrados.

Se trata de las semillas de chía, un producto disponible en Walmart por alrededor de 10 dólares el paquete. Este alimento destaca por su riqueza en omega-3, proteínas, fibra y antioxidantes. La dietista deportiva Roxana Ehsani, afincada en Miami, lo recomienda como base para un desayuno saludable y fácil de preparar.

Un desayuno completo y rápido de preparar

Ehsani, conocida por combinar ejercicio regular con una dieta balanceada, ha compartido su receta favorita: el pudding de chía, según revela El Español. Para elaborarlo, basta con mezclar varias cucharadas de semillas con leche y dejarlas reposar en la nevera durante la noche. Al día siguiente, se obtiene una textura cremosa ideal para complementar con otros ingredientes.

La experta aconseja añadir frutas frescas, mantequilla de almendra y granola o frutos secos antes de consumirlo. De este modo, el resultado es un desayuno nutritivo que ayuda a mantenerse saciado durante la mañana. En Walmart es posible encontrar distintas marcas como Better Body Foods, Great Value o Terrasoul Superfoods.

Esta preparación no solo es sencilla, sino también adaptable a diferentes gustos y necesidades dietéticas. Puede utilizarse leche vegetal o de origen animal, así como variar las frutas y complementos para lograr combinaciones únicas.

Beneficios para la salud que avalan su consumo

Las semillas de chía aportan grasas saludables que ayudan a proteger el corazón y mejorar la circulación sanguínea. Su alto contenido de omega-3 también contribuye al cuidado de las articulaciones, favoreciendo la movilidad y reduciendo el riesgo de inflamaciones. Estos beneficios las convierten en un aliado importante para quienes desean mantener un estilo de vida activo.

Combinadas con ingredientes como leche, frutos rojos y frutos secos, ofrecen un aporte extra de calcio, potasio y proteína. Estos nutrientes son esenciales para fortalecer huesos y músculos, así como para mantener la energía estable a lo largo del día. La fibra presente en la chía también favorece la salud digestiva y ayuda a controlar el apetito.

Al ser un alimento versátil, puede incorporarse no solo en puddings, sino también en batidos, ensaladas o postres saludables. Su facilidad de uso y su perfil nutricional la han posicionado como una de las opciones más recomendadas por nutricionistas en Estados Unidos. Con opciones accesibles en Walmart, se ha convertido en un básico que combina salud, sabor y practicidad.