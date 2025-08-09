Walmart da un paso más y deja sin palabras a Costco en EE. UU.: nadie lo esperaba

En un mercado tan competitivo como el estadounidense, las cadenas de supermercados se enfrentan a constantes retos para mantener su liderazgo. Walmart, conocido por su capacidad de innovación, ha decidido apostar por un cambio radical en la forma en que se gestionan los pedidos y entregas. Lo que pocos esperaban es que esta transformación pueda dejar atrás a un gigante como Costco.

Recientemente, Walmart inauguró en Dallas un nuevo tipo de centro de distribución que no tiene nada que ver con las tiendas tradicionales. En este espacio no entran clientes y el proceso de compra es completamente online. Los empleados se encargan de preparar los pedidos en un local pequeño y organizado, usando tecnología avanzada para hacer que las entregas sean ultrarrápidas, en apenas 15 minutos.

Un nuevo formato que revoluciona la experiencia de compra

El centro en Dallas no funciona como una tienda normal porque no cuenta con cajas, pasillos o carritos, es un centro dedicado a procesar pedidos hechos a través de internet. Los empleados se desplazan por estanterías estrechas, siguiendo rutas optimizadas para recoger los productos con la máxima rapidez. Este sistema les permite preparar varios pedidos simultáneamente y cumplir con los tiempos de entrega más exigentes.

Esta innovación responde a la demanda creciente del mercado virtual, que está cambiando los hábitos de los consumidores. Walmart quiere que sus clientes puedan recibir sus productos sin salir de casa y en tiempo récord. Para ello, el local está dividido en zonas específicas de recolección, lo que agiliza la logística interna y reduce los errores en los pedidos.

Lo que realmente destaca de este centro es la tecnología que se emplea. En el techo hay cintas transportadoras que trasladan las bolsas con los pedidos, mientras mini robots se encargan de recoger los productos. Además, una inteligencia artificial avanzada predice la demanda con varios días de anticipación, ayudando a evitar faltantes o excesos de stock, informa Líbero.

Los trabajadores de este centro no solo son recolectores rápidos, sino también técnicos especializados que manejan sistemas autónomos y garantizan que todo funcione sin fallos. Esta combinación de tecnología y personal cualificado hace posible que Walmart entregue pedidos en un tiempo récord, revolucionando la experiencia de compra online.

Según compartió en X el experto Pablo del Horno, Walmart ya planea abrir instalaciones similares en Bentonville, Arkansas, y en otras regiones del país como parte de su estrategia de expansión. La meta para finales de 2025 es poder entregar pedidos en un máximo de tres horas al 95% de la población, un objetivo ambicioso que dejaría muy atrás a sus competidores.

Además, Walmart no se queda solo con estos centros. En colaboración con Wing, filial de Alphabet, la empresa prepara la instalación de plataformas para drones de entrega en 100 nuevas zonas. Estos drones pueden volar a más de 100 km/h y completar la entrega en menos de 30 minutos, lo que supondrá una nueva revolución en la logística de última milla.