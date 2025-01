Última hora de Movistar: se ven obligados a rectificar tras el descontento de muchos

Movistar ha dado un giro inesperado a sus planes y adelantar la llegada de los nuevos canales de la BBC a su plataforma Movistar Plus+. Aunque en un principio la compañía había anunciado que estos canales estarían disponibles a finales de enero, finalmente se estrenarán este martes 14 de enero. Esto ha cogido por sorpresa a muchos de sus clientes.

La noticia fue confirmada por Movistar a través de sus redes sociales. Indican que los cuatro nuevos canales de la BBC se sumarán a la parrilla de Movistar Plus+ hoy. Estos canales son BBC Drama, BBC History, BBC Top Gear y BBC Food.

Llegan para ofrecer una programación variada, con contenido exclusivo de la cadena británica, muy popular en el ámbito de la televisión de calidad. Este movimiento por parte del operador parece ser una respuesta rápida a la creciente insatisfacción de los usuarios de la plataforma.

En diciembre, la compañía anunció que incorporaría estos canales de la BBC a Movistar Plus+. Pero con la intención de que estuvieran disponibles a finales de enero.

Movistar se vio obligado a actuar con rapidez

El 28 de enero será el turno del canal Caza y Pesca, que también se unirá a la oferta de Movistar Plus+ en este mes. Es cierto que la compañía no ha dado explicaciones oficiales sobre los motivos de este adelanto. Pero es posible que se deba al descontento de los usuarios, quienes han expresado su malestar en redes sociales.

En los últimos meses, Movistar ha eliminado varios canales populares de la plataforma. Es el caso de los 14 canales de AMC Selekt, lo que ha generado malestar.

A esta eliminación de canales, se le sumó la incorporación de nuevos sustitutos que no han convencido a muchos usuarios. Los cambios en la parrilla de televisión de Movistar Plus+ han sido motivo de críticas constantes. Algunos clientes aseguran que no están satisfechos con las opciones que se les ofrecen actualmente.

Movistar trata de calmar los ánimos

Es posible que el adelanto de los canales de la BBC sea una estrategia para calmar las aguas y mejorar la percepción de los usuarios. La incorporación de contenidos exclusivos y de calidad, como los que ofrece la BBC, podría ser una forma de suavizar el malestar. Además de recuperar la confianza de los clientes de Movistar Plus+.

Lo cierto es que este cambio en los plazos ha cogido por sorpresa a muchos. Ahora podrán disfrutar de los nuevos canales de la BBC mucho antes de lo previsto. A partir del martes 14 de enero, Movistar Plus+ ofrecerá a sus usuarios una nueva variedad de contenidos, entre los que se encuentran series, documentales, programas de entretenimiento y cocina.