Movistar hunde a sus clientes con este anuncio: ya pueden ir despidiéndose de esto

En las últimas horas, Movistar daba una mala noticia a sus clientes, especialmente a los aficionados al baloncesto. Uno de los productos estrella de su plataforma de televisión, Movistar Plus+, sufrirá un importante cambio. Y es que a partir de la próxima temporada, podría verse afectada seriamente la experiencia de muchos de sus usuarios.

La noticia no es otra que la NBA ha llegado a un acuerdo con Amazon Prime Video para retransmitir hasta 65 encuentros de la temporada de la NBA en España. Este acuerdo abarcará no solo los partidos de la temporada regular, sino también los play-offs y las finales de la NBA, hasta el año 2036. De esta manera, la famosa liga de baloncesto estadounidense busca ampliar su presencia en el mercado español.

Es un paso más en su estrategia global con Amazon, que ha comenzado a operar en otros países, ofreciendo la NBA a través de su plataforma de streaming.

¿Qué significa este acuerdo para Movistar?

Hasta ahora, los derechos de transmisión de la NBA en España estaban en manos de Movistar Plus+. Sin embargo, con el nuevo acuerdo con Amazon, la compañía de telecomunicaciones perderá parte de la exclusividad sobre los contenidos relacionados con la NBA.

A pesar de este importante cambio, Movistar no se queda sin nada. La operadora continuará emitiendo partidos de la NBA, pero surge una gran duda. Se desconoce por ahora cuántos partidos tendrá disponible en su plataforma de televisión.

Según apuntan varios medios, el acuerdo entre la NBA y Amazon no supondrá la desaparición total de los partidos de la NBA en Movistar Plus+. Al parecer habrá una coexistencia entre ambas plataformas para ofrecer una mayor cobertura de la competición. Esto significa que algunos partidos de la NBA seguirán estando disponibles en Movistar, pero no todos.

La estrategia global de la NBA

Este acuerdo con Amazon Prime Video no es una casualidad ni una sorpresa. Se trata de una parte de la estrategia global de la NBA, que ha firmado acuerdos similares en otros países. En España, la liga de baloncesto busca llegar a más personas a través de la plataforma de streaming, aprovechando el alcance de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, este acuerdo podría marcar el comienzo de una nueva era para la retransmisión de la NBA en España. Si bien Movistar continuará emitiendo algunos partidos, la plataforma de streaming también viene para quedarse a largo plazo.

Dicho acuerdo empezará a aplicarse a partir de la próxima temporada. Lo que deja la puerta abierta a posibles cambios en la manera en que los usuarios de Movistar Plus+ consumen baloncesto. Aunque en un principio parece que ambos servicios coexistirán, la incertidumbre está en saber cómo se repartirán los partidos.

Es posible que este cambio no solo afecte a los aficionados al baloncesto, sino también al negocio de Movistar en general. Si Amazon Prime Video empieza a ofrecer una cobertura superior de la NBA, es probable que algunos clientes decidan pasarse a la plataforma de streaming.