Lo último de AT&T sale a la luz y le alegra el día a miles de americanos: aprovéchalo

Encontrar un plan telefónico que realmente valga la pena puede parecer una tarea complicada. Pero lo cierto es que AT&T tiene una oferta que ha pasado desapercibida para muchos hasta ahora. Y lo mejor de todo es que tiene justo lo que miles de personas estaban esperando: datos ilimitados a un precio muy atractivo.

Se trata del plan AT&T Value Plus VL, que ofrece datos ilimitados por solo $50.99 al mes. Este es el plan más económico con datos ilimitados de toda la oferta del operador. Aunque tiene ciertas limitaciones en comparación con los planes más caros, para la mayoría de usuarios es más que suficiente.

Ahora que se ha dado a conocer mejor, está generando un gran entusiasmo entre los consumidores. Uno de los motivos por los que muchos no lo conocen es porque AT&T no lo promociona de forma destacada en su página web. En lugar de eso, la compañía prioriza otros planes más costosos, como los llamados Premium, Extra o Starter.

Para encontrar esta joya oculta, hay que buscar con algo más de detalle en su menú de planes móviles. Una vez dentro, seleccionando la opción correcta y ajustando el número de líneas, se puede ver claramente el precio real del AT&T Value Plus.

Todo lo que incluye este plan de AT&T

Este plan incluye todo lo esencial: cobertura 5G, llamadas y mensajes ilimitados dentro de Estados Unidos, México y Canadá. Además de mensajes de texto gratuitos a más de 200 países. Eso sí, no cuenta con muchas ventajas adicionales ni extras, y AT&T puede reducir la velocidad en momentos de congestión de red.

Pero si lo que buscas es un plan económico con lo fundamental y sin complicaciones, esta es una opción excelente. Otra buena noticia es que puedes contratar más de una línea con el plan Value Plus. Aunque no se aplican descuentos por línea hasta que se llega a tres líneas.

A partir de ese punto el precio baja aún más, quedando en $37.99 por línea al mes. Esto lo convierte en una alternativa muy interesante para familias o grupos que quieran ahorrar.

Un aliciente para muchos americanos

Sin duda, este descubrimiento va a alegrar el día a miles de americanos. Especialmente a quienes quieren mantener sus gastos bajo control sin perder conectividad. En un momento en el que muchas tarifas están subiendo, saber que AT&T tiene un plan accesible como este es motivo suficiente para celebrarlo.

Por lo tanto, si estás buscando una tarifa económica con todo lo esencial, el plan Value Plus de AT&T es una de las mejores opciones del mercado. Puede que no sea el más fácil de encontrar, pero sin duda merece la pena buscarlo.