Malas noticias de T-Mobile: no tiene sentido lo que le ocurrirá a miles de americanos

Miles de usuarios en Estados Unidos recibieron con entusiasmo el anuncio de T-Mobile sobre su nuevo servicio de conectividad satelital. El proyecto, bautizado como T-Satellite, prometía revolucionar la forma en que las personas se comunican en zonas sin cobertura tradicional. Sin embargo, lo que parecía una gran noticia se ha convertido en una fuente de frustración para muchos.

Y es que, tras el lanzamiento, ha quedado claro que no todos los dispositivos son compatibles con esta tecnología. El servicio T-Satellite de T-Mobile permite enviar mensajes de texto utilizando conexión vía satélite. Supone una solución ideal para situaciones de emergencia o zonas rurales sin señal móvil.

La operadora ha confirmado que, en una primera fase, solo se podrá enviar y recibir mensajes, aunque ya están trabajando para añadir soporte para datos. El problema es que no todos los smartphones del mercado podrán aprovechar esta nueva función.

T-Mobile tratará de dar una solución

T-Mobile había anunciado inicialmente que su internet satelital estaría disponible en octubre, pero sorprendió al adelantar su lanzamiento. La compañía incluso se ha asociado con Google, permitiendo que apps como Google Maps, Google Messages y Find My Device funcionen con conexión satelital en el Pixel 10. Sin embargo, esa compatibilidad tan esperada no se extenderá a todos los modelos.

Actualmente, solo los Pixel 10 tienen acceso a los datos satelitales, y en el futuro se sumarán otros modelos. Como el iPhone 13 al 16, la serie Pixel 9, varios dispositivos Motorola, y múltiples versiones de la línea Samsung Galaxy, desde el Galaxy S22 hasta el nuevo Galaxy S25. Además de otros teléfonos como los T-Mobile REVVL.

Sin embargo, la gran decepción ha llegado al confirmarse que varios teléfonos no recibirán compatibilidad con datos satelitales. Aunque sí lo harán con los mensajes de texto.

Entre los modelos excluidos se encuentran el Pixel 9a, algunos Motorola Moto de 2024. Además de varios populares modelos de Samsung, como el Galaxy S21, Galaxy Z Fold3, Z Fold4, Z Flip3 y Z Flip4.

Decepción entre los usuarios

Este detalle ha generado confusión entre los usuarios. Especialmente porque algunos de los dispositivos excluidos son más nuevos que los que sí han sido aceptados. Por ejemplo, el iPhone 13 de 2021 será compatible, pero el Galaxy S21, también de 2021, no lo será.

T-Mobile no ha explicado por qué ocurre esto, y muchos ya reclaman una aclaración pública por parte de la operadora. Algunos expertos señalan que podría haber barreras técnicas o regulatorias que dificultan la implementación de datos satelitales en ciertos modelos. Otros sugieren que habilitar la conexión de datos vía satélite requiere un trabajo más complejo que simplemente permitir el envío de mensajes de texto.

Además, hay que tener en cuenta que el servicio de datos satelitales no está pensado para reemplazar la conexión convencional. T-Mobile ha aclarado que no se trata de datos de alta velocidad. Y solo funcionará con aplicaciones optimizadas para uso satelital, como aquellas relacionadas con mensajería, mapas y previsión meteorológica.