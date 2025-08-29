Nada es lo que parece en AT&T: consigue cerrar muchas bocas y algunos rectificarán

AT&T ha logrado algo que pocos esperaban: convertirse en líder indiscutible en lo que a servicios de internet empresarial se refiere. Muchos pensaban que no estaría a la altura, pero los resultados dicen todo lo contrario. Lo último que se ha sabido sobre esta compañía ha hecho que más de uno tenga que replantearse sus ideas preconcebidas.

El prestigioso estudio de satisfacción de internet empresarial JD Power 2025 ha dejado claro que AT&T está haciendo las cosas mejor que nadie. La operadora fue reconocida como la número uno en satisfacción del cliente para el servicio de internet a empresas medianas y grandes. Un título que no solo impresiona, sino que deja a sus competidores con mucho que reflexionar.

AT&T, una trayectoria difícil de igualar

Lo que más ha sorprendido es la constancia de AT&T en este ámbito. No se trata de un éxito puntual. La compañía ha sido distinguida como la más premiada en servicios de internet para grandes empresas.

Acumula ya ocho años consecutivos en lo más alto del ranking. Y si hablamos de empresas medianas, no se queda atrás. Son tres años seguidos liderando la categoría demuestran que su compromiso va en serio.

Este reconocimiento pone en valor la estrategia de AT&T de apostar por una conectividad sólida, segura y adaptada a las necesidades del cliente. En un momento en el que muchas empresas dependen por completo de su infraestructura digital, tener un proveedor confiable marca la diferencia.

Uno de los grandes aciertos de AT&T ha sido saber atender tanto a pequeñas startups como a gigantes corporativos. Su enfoque no cambia: ofrecer siempre la mejor red, el mejor servicio y la mayor seguridad posible. Desde fibra óptica hasta 5G, la red de AT&T está diseñada para soportar las exigencias más altas, y eso ha quedado demostrado.

La vicepresidenta ejecutiva de AT&T Business, Melissa Arnoldi, señaló que estos premios reflejan el trabajo diario de todo el equipo. Está centrado en brindar soluciones de internet que realmente respondan a lo que los negocios necesitan. Y no solo hablamos de conexión, sino de soporte técnico, escalabilidad, rendimiento y atención personalizada.

Una inversión que da frutos

Solo en 2024, AT&T invirtió más de 22.000 millones de dólares en mejorar sus redes y tecnologías. Esta apuesta se traduce en una infraestructura que ya da servicio a más de 2,5 millones de empresas y organismos en todo el mundo. Y es esa capacidad de innovación constante la que les permite mantenerse al frente, a pesar de la feroz competencia en el sector.

Con casi 150 años de experiencia, AT&T demuestra que no todo es marketing. Los reconocimientos que recibe están respaldados por datos y resultados reales. Quienes dudaban de su capacidad, ahora se ven obligados a admitir que AT&T está haciendo historia en el sector.