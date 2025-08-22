La larga espera ha valido la pena: KFC anuncia un nuevo producto que arrasará en EEUU

La comida rápida siempre sorprende con novedades que despiertan la curiosidad de los clientes, y KFC no es la excepción. La cadena es conocida por su pollo frito con una mezcla secreta de especias y por ofrecer acompañamientos que recuerdan al sabor casero. Sin embargo, algunos productos eliminados en el pasado dejaron a los seguidores deseando su regreso.

Recientemente, KFC ha decidido atender las peticiones de sus clientes y trae de vuelta dos de sus artículos más solicitados. Entre ellos se encuentran las Potato Wedges, unas patatas con corte especial que son crujientes por fuera y suaves por dentro, ideales como guarnición. Además, regresan las Hot & Spicy Wings, alitas con un toque picante que han sido un clásico entre quienes disfrutan del sabor intenso.

El esperado regreso de las Potato Wedges

Las Potato Wedges de KFC destacan por ofrecer un acompañamiento distinto a las tradicionales patatas fritas. Tras su retirada en 2020, los fans iniciaron campañas en línea para exigir su retorno, demostrando su popularidad. Ahora, la cadena ha decidido reincorporarlas a su menú en Estados Unidos, aunque estarán disponibles únicamente por tiempo limitado y mientras dure el stock.

Estas patatas no solo se aprecian por su textura crujiente y su interior tierno, sino por su versatilidad para acompañar las salsas típicas de KFC. Su regreso representa una forma de combinar nostalgia con calidad, satisfaciendo tanto a quienes las recuerdan como a quienes las prueban por primera vez. Además, se podrán pedir de manera individual, lo que permite disfrutar de este clásico sin necesidad de un menú completo.

El impacto de las Potato Wedges demuestra que los productos más apreciados por los clientes pueden mantenerse vigentes, y que escuchar las demandas del público puede ser una estrategia muy efectiva. Esta reintroducción refuerza la relación entre la marca y sus seguidores, ofreciendo un producto que combina sabor, comodidad y popularidad.

Hot & Spicy Wings: el toque picante que vuelve

Junto a las wedges, regresan las Hot & Spicy Wings, que habían desaparecido del menú durante casi dos años, revela AllRecipes. Estas alitas destacan por su adobo picante y su rebozado doble, que les proporciona un crujido perfecto sin perder jugosidad. Combinarlas con las Potato Wedges ofrece una experiencia completa, que equilibra el picante con la suavidad de las patatas.

El regreso de las Hot & Spicy Wings confirma que los clásicos siguen siendo un valor seguro para la cadena. Su disponibilidad limitada genera expectación y motiva a los clientes a visitar los restaurantes en los primeros días de lanzamiento. Desde el 18 de agosto, ambas opciones están disponibles, asegurando que los fans puedan disfrutar de un combo irresistible que une tradición y sabor.

Con estas novedades, KFC demuestra que atender las demandas del público y rescatar productos históricos puede convertirse en un éxito asegurado. Las Potato Wedges y las Hot & Spicy Wings son la combinación perfecta para quienes buscan redescubrir los clásicos mientras disfrutan de sabores intensos.