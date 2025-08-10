Santoral de hoy, lunes 11 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este lunes, 11 de agosto, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a una religiosa italiana fundadora de la orden de las Hermanas Clarisas.

¿Quién fue Santa Clara de Asís, el Santo más importante del lunes, 11 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda este día a Santa Clara de Asís que nació en Asís, Italia. Era la hija mayor del matrimonio formado por Favorino de Scifi y Ortolana y tenía cuatro hermanos.

Clara creció en el palacio propiedad de su familia, razón por la que no contaba con muchas amistades. Pronto destacó en virtud, pero se mortificaba duramente con instrumentos de penitencia. Rezaba a diario tantas oraciones que utilizaba piedras pequeñas para contarlas.

La noche después del Domingo de Ramos del año 1211, Clara huyó de su casa y fue a una iglesia donde le esperaban frailes menores con antorchas encendidas.

Al entrar en la capilla se arrodilló ante la imagen del Cristo de San Damián. Ratificó su renuncia al mundo "por amor hacia el santísimo y amadísimo Niño envuelto en pañales y recostado sobre el pesebre".

Cambió sus atuendos por una tela rústica semejante a la que usaban los frailes. Francisco de Asís cortó su cabello y desde entonces entró a formar parte de la Orden de los Hermanos Menores.

En el año 1253 llegó a Asís el papa Inocencio IV para conocer a Santa Clara. Ella se encontraba postrada en su lecho y pidió la bendición apostólica y la absolución de sus pecados.

El Sumo Pontífice contestó: "Quiera el cielo, hija mía, que tenga yo tanta necesidad como tú de la indulgencia de Dios".

Desde entonces las monjas no se separaron de su lecho. Su hermana Inés viajó desde Florencia para estar junto a ella. Semanas después falleció.

Clara es un nombre femenino de origen latino que significa 'limpia, diáfana, ilustre pura y transparente'. Este día en España unas 48.352 mujeres podrían celebrar su santo gracias a Santa Clara de Asís.

Santa Susana de Roma

Santa Susana de Roma fue una mujer que vivió en el siglo III. Se le atribuye haber rechazado casarse con el hijo adoptivo del emperador Diocleciano y fue ejecutada por defender su fe en Cristo.

San Equicio de Valeria

San Equicio de Valeria fue un abad de origen italiano que vivió en el siglo VI. Fue conocido por su profunda influencia espiritual y por fundar numerosos monasterios en la provincia romana de Valeria.

Otros santos: el Santoral completo del lunes 11 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica, este lunes 11 de agosto, además, recuerda a estos santos y beatos: