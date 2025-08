Confirmado: la última medida de Verizon deja con mal sabor de boca a muchos americanos

Verizon ha tomado una decisión que está causando molestias y frustración entre muchos de sus clientes. La compañía ha sido durante años una de las más reconocidas en Estados Unidos por la calidad de su red. Pero ahora sus acciones han dejado a muchos usuarios preguntándose si seguir con ellos realmente vale la pena.

Lo que parecía un pequeño cambio en sus políticas ha terminado generando una ola de críticas. Y es que esta nueva estrategia está afectando directamente al bolsillo de los consumidores fieles.

Después de semanas de rumores y quejas esparcidas por redes sociales y foros, Verizon lo ha confirmado. La empresa eliminará los descuentos por fidelidad que hasta ahora ofrecía a muchos de sus clientes.

Estos descuentos, que iban desde los $10 hasta los $40 mensuales, solían aplicarse durante un año. Y en muchos casos se renovaban si el usuario decidía continuar con el mismo plan. Para algunos, era un incentivo importante para no cambiar de proveedor, pero ahora, todo eso llega a su fin.

Verizon decide eliminar los descuentos

Durante los últimos meses, varios clientes empezaron a notar que sus descuentos desaparecían sin previo aviso. Al principio, se creyó que era un fallo puntual, pero pronto se descubrió que se trataba de una nueva política general de la compañía.

Verizon, según se ha sabido, está notificando a los usuarios afectados mediante correos electrónicos. Informa que a partir del 1 de septiembre, estos beneficios dejarán de aplicarse.

Lo que está detrás de esta decisión es una estrategia más amplia para empujar a los usuarios a cambiarse a myPlan. Se trata del plan personalizable que la empresa lanzó en abril. Este tipo de suscripción ofrece una tarifa fija por tres años, aunque con la salvedad de que los impuestos y otros cargos no están incluidos en esa garantía.

En los mismos correos donde se informa sobre la eliminación de los descuentos, Verizon anima a los clientes a migrar a este nuevo sistema. La presenta como la opción preferida por la empresa.

Pero eso no es todo. Además de retirar los descuentos por fidelidad, Verizon ha subido otras tarifas. La tarifa de activación de dispositivos, por ejemplo, aumentó de $35 a $40.

También se han registrado aumentos en los planes de datos para tabletas. Y es posible que próximamente se incrementen cargos como el Cargo Administrativo y de Recuperación de Telecomunicaciones y el Cargo Regulatorio.

El descontento con Verizon es lógico

Estas decisiones están generando descontento generalizado. No es solo la eliminación de descuentos. Muchos clientes también recuerdan cómo Verizon subió recientemente los precios de sus antiguos planes 5G Get More y 5G Play More.

Además de eliminar algunas ventajas gratuitas que antes formaban parte del paquete. La compañía sugiere que estas ventajas siguen disponibles, pero solo si se cambia a myPlan.

Lo más desconcertante para muchos es que, hace apenas unos meses, Verizon declaró públicamente que su prioridad eran los clientes. Sin embargo, este tipo de medidas parece contradecir ese mensaje. De hecho, algunos expertos no descartan que la empresa continúe perdiendo clientes en sus reportes trimestrales.