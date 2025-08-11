Santoral de hoy, martes 12 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este martes, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda en especial a una mujer que vivía en Augsburgo durante los tiempos de las persecuciones a los cristianos ordenadas por Diocleciano.

¿Quién fue Santa Hilaria de Augsburgo, la festividad más importante del martes, 12 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda hoy en especial a Santa Hilaria de Augsburgo que vivió en el siglo IV. Según cuenta la historia, los padres de la santa llegaron procedentes de Chipre a Augsburgo.

En la persecución de Diocleciano, Narciso, obispo de Gerunda en España, se refugió en Augsburgo y encontró cobijo en el hogar de Afra. Allí, el obispo Narciso y el diácono Félix, fueron agasajados con gran hospitalidad.

Santa Hilaria, viéndoles partir el pan durante la cena, se sintió inspirada por aquella nueva fe y mostró su deseo de ser instruida y bautizada. El obispo la bautizó y luego a su madre junto a sus tres doncellas, Digna, Eunomia y Eutropia.

Narciso ordenó más tarde como presbítero a Dionisio, hermano de Hilaria. Ayudó también a todos a ponerse a salvo. Sin embargo, Santa Afra fue detenida y quemada por ser cristiana.

Hilaria y sus doncellas recogieron los huesos calcinados de Afra dándoles cristiana sepultura. Mientras las mujeres oraban sobre la tumba de Afra fueron capturadas por los paganos y quemadas vivas por su fe.

Hilaria es un nombre femenino de origen latino, cuyo significado es 'alegre, agradable'. Actualmente, en España unas 1.323 mujeres podrían celebrar este día su santo en honor a Santa Hilaria de Augsburgo.

San Euplo de Catania

San Euplo de Catania fue un diácono nacido en Sicilia que vivió en el siglo IV. Predicaba constantemente a los paganos acerca de Cristo. Es recordado por defender los Evangelios durante la persecución de Diocleciano.

Beato Carlos Leisner

El beato Carlos Leisner fue un sacerdote católico alemán perteneciente al Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Es recordado por su fe y valentía, especialmente por ser ordenado sacerdote en el campo de concentración de Dachau.

Otros Santos: el Santoral completo del martes 12 de agosto:

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también este día la celebración de estos otros santos y beatos: