Cambio de planes en Verizon: pone de mal humor a miles de americanos con este cambio

Si eres cliente de Verizon, lo que te contamos a continuación te conviene saber. Muchos usuarios en redes y foros están alertando de un cambio inesperado que afectará a quienes tienen extensores de red. Lo que hasta ahora era un servicio adicional sin coste, podría empezar a tener cuota mensual.

Verizon distribuye extensores de red como pequeñas antenas domésticas que amplían la cobertura donde la señal es débil. Funcionan conectándose a internet por banda ancha para mejorar llamadas y datos dentro de casa. Hasta ahora solo suponían un pago único, o incluso eran gratuitos para clientes con mala recepción.

No existía ningún cargo mensual. Pero, según informes recientes, esa situación podría estar cambiando.

Verizon les carga el servicio en las facturas

Un artículo de PhoneArena informa que algunos usuarios están viendo un nuevo cargo en sus facturas. El dispositivo, que antes no generaba gastos adicionales, ahora aparece con una cuota de 5,99 USD al mes por acceso. En foros, varios clientes confirman que esta nueva tarifa aparece detallada en su factura, y no parece fruto de un error.

Este cambio ha encendido las alarmas entre los usuarios de Verizon. Muchos consideran que es injusto que se comience a cobrar por este equipo usado como solución temporal ante señales débiles. Además, el hecho de que el extensor se entregue gratis para mejorar el servicio y ahora genere un coste regular, ha generado descontento.

El operador ha sido criticado recientemente por introducir cargos adicionales sin anuncios claros. La compañía ya había aumentado tarifas administrativas y otros cargos ocultos que inflan la factura sin cambiar el precio del plan base. Esta nueva cuota por los extensores encaja en esa tónica de subir ingresos sin elevar los precios oficiales.

Hasta hace poco era gratis

Por lo tanto, un servicio que antes ayudaba a solventar problemas de cobertura sin coste, ahora puede convertirse en una carga recurrente. Los clientes están preocupados. Especialmente quienes viven en zonas donde la cobertura es realmente mala y dependen de estos extensores para mantenerse conectados.

Desde que se detectó el cambio, algunos usuarios han llevado el tema a redes sociales para expresar su malestar. Por ahora, Verizon no ha emitido un comunicado oficial sobre esto. Algunas fuentes especulan que podría tratarse de un error, aunque los cargos ya figuran en facturas como “access charge” y se imponen mensualmente.

Por lo tanto, podría estar comenzando a cobrar mensualmente por su extensor de red, algo que hasta ahora era gratuito o incluido sin coste adicional. Una medida que muchos usuarios ven como un retroceso y están cuestionando abiertamente en redes. Si usas o dependes de estos dispositivos, revisa tu factura y mantente alerta a cualquier novedad.