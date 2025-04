VÍDEO | Pillan al extranjero que reventó varios coches en Mollet y las redes estallan

El pasado sábado, 5 de abril, un hombre causó destrozos en más de una treintena de coches aparcados en la vía pública en Mollet del Vallès. Los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la tarde. Varios residentes de la zona alertaron a la Policía Municipal sobre el comportamiento del individuo.

Los vecinos grabaron el incidente con sus teléfonos móviles. En los vídeos se observa al sujeto golpeando a los vehículos sin motivo aparente, principalmente rompiendo lunas y cristales. Los residentes se mostraron incrédulos al ver cómo el hombre destrozaba los coches sin ser detenido.

Poco después, dos vecinos grabaron el momento exacto en que el hombre volvía a romper un coche y era pillado in fraganti.“¡Llamad a la poli!, ¡llamad a la poli!”, dicen los vecinos. Uno de ellos, una mujer, dice muy airada que "¡Los cristales de mi coche los vas a pagar tú!". Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales, recogiendo la indignación ciudadana:

Detenido y a disposición de los Mossos

El sujeto fue finalmente detenido por la Policía Municipal de Mollet, que llegó al lugar tras la llamada de los testigos. Al ser identificado, se descubrió que el hombre tenía varios cortes en las manos, causados por los cristales rotos de los coches. Tras su detención, fue trasladado al Hospital de Mollet para recibir atención médica.

Este suceso ha generado una gran repercusión en redes sociales, donde los usuarios han comentado sobre la gravedad de los hechos. Algunos lo han calificado de "surrealista", mientras que otros señalan que, aunque el hombre irá a juicio, podría no ser capaz de pagar los daños. “Insolvencia: irá a juicio, y como no tiene nada, no puede pagar nada”, se lamentan los usuarios.

La Policía Municipal de Mollet del Vallès ha confirmado que el hombre está acusado de causar daños en al menos 31 vehículos. Tras ser atendido en el hospital, fue puesto a disposición de los Mossos d'Esquadra. La incógnita que ahora tienen los vecinos de Mollet es si esta persona será retirada de la vía pública o, por el contrario, quedará en libertad, como ya es habitual.