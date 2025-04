Sacan los colores a Jordi Turull tras insultar a un exconsejero de Puigdemont

Las últimas encuestas han disparado los nervios en Junts, el partido que más apoyos está perdiendo desde las últimas elecciones catalanas. El proyecto de Carles Puigdemont para convertir Junts en un movimiento paraguas del independentismo está naufragando. Ante el baño de realidad, sus dirigentes están empezando a perder los papeles.

El último en hacerlo ha sido el secretario general del partido, Jordi Turull, que se ha mofado del nombre de un exconsejero del gobierno de Carles Puigdemont, y le ha llamado “babosa”. El exconsejero en cuestión es Santi Vila. Y todo por decir en una entrevista que prefiere una Cataluña gobernada por Illa que por Puigdemont.

Sorprende que la pérdida de las formas provenga precisamente de Jordi Turull, ejemplo siempre de mesura y representante del sector más diplomático de Junts. Lo cual evidencia aún más el nerviosismo que se ha apoderado del entorno de Puigdemont. Otra amiga del expresident, Carles Puigdemont, dijo en relación a Santi Vila que le da “ganas de vomitar”.

Dejan en evidencia a Jordi Turull

Jordi Turull se refirió al exconsejero de Empresa como Santiago (y no Santi), en un claro intento de decir que es español y no catalán. Pero fue más allá, pidiendo al gobierno del PSC que le dé un cargo “y no tenga que arrastrarse como una babosa”. Unas declaraciones impropias de un secretario general, pero que casan con el momento actual de cruce de insultos y acusaciones entre procesistas.

El dirigente juntaire ha recibido todo tipo de respuestas que demuestran su debilidad actual. Entre ellas destaca la del periodista Andreu Pujol, que saca los colores a Turull y evidencia las contradicciones de Junts.

El periodista recuerda que Junts mantuvo a Santi Vila en el gobierno del 1-O hasta el último momento “diciendo cosas muy similares a las de ahora”. Una estrategia calculada, según Andreu, porque “era la forma de tener un huevo en cada cesta y practicar el arte de la puta i la ramoneta”. Además, considera “grosero” por parte de Turull “salir ahora” a insultar a Vila y a mofarse de su nombre.

Otros usuarios de X dicen que “el problema del independentismo no es de ideología sino que está lleno de malas personas”. Junts se quejó amargamente de los insultos de Gabriel Rufián a sus diputados, a los que llamó "ratas". Pero ahora pagan con la misma moneda a Vila solo por expresar su opinión.

Además, le recuerdan a Turull que es el menos indicado para criticar a alguien por arrastrarse por un cargo. El ahora secretario general de Junts lleva desde 1987 viviendo de la política.