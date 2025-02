Los Comuns la colocan en RTVE cobrando 105.000€ y dice que no quiere 'ser explotada'

Marta Ribas fue una de las premiadas en el reparto de cargos del nuevo consejo de administración de RTVE. Toda una suerte, teniendo en cuenta los sueldos astronómicos que cobran los altos cargos de la corporación. Ribas, coordinadora de ICV en Cataluña, fue la propuesta de Sumar a petición de los Comuns para completar el consejo de administración.

Los quince nuevos consejeros de RTVE tienen dedicación exclusiva y un salario 11 veces mayor que el de sus predecesores. El sueldo de los miembros del consejo ha pasado de 11.000 a 105.000 euros anuales más dietas.

Marta Ribas, que cobra 105.000 euros anuales por estar en el Consejo de Administración de RTVE, ha dicho que "por mucho que el capitalismo nos lo inculque no hemos nacido para ser explotados". Ha sido en tuit donde celebraba la reducción de la jornada laboral impulsada por Sumar.

"Hoy ganamos un nuevo derecho", ha dicho, "más tiempo para vivir".

Una alto cargo de la corporación con un sueldo astronómico diciendo que no quiere ser explotada. Era de esperar que su publicación en X se llenara de comentarios, y no precisamente positivos. Le recuerdan que "no has trabajado en tu vida", y señalan su "hipocresía" por considerarse clase trabajadora.

Además denuncian las políticas de la izquierda, que por un lado reducen la jornada laboral y por otro aumentan la edad de jubilación. También suben los impuestos.

"Lo que queremos no es trabajar menos sino más dinero en el bolsillo", apuntan.

"Ella no ha nacido para ser explotada, pero sí para vivir a costa de quienes somos explotados", ha dicho un usuario. Se refiere al sueldo astronómico que cobra Marta Ribas y que sale del bolsillo de todos los españoles. "Por cierto", dice otro, "está muy bien subirnos 50 euros el sueldo y quitarnos el doble en impuestos".

Les acusan de mentirosos

El tuit de Marta Ribas forma parte de una campaña de Sumar para remontar el vuelo con la reducción de la jornada laboral. La formación está en crisis y necesita algo que vender. Pero ojo, porque aún no se ha aprobado nada.

Lo que celebra Sumar es la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas. Un paso importante, sin duda, tras haber superado las diferencias entre PSOE y Sumar sobre esta cuestión. Pero la medida no llegará al Congreso de los Diputados hasta al menos este verano.

De hecho, podría encontrarse con serios obstáculos por el camino porque la CEOE lo considera inconstitucional. Por lo tanto podría acabar en los tribunales. Los usuarios de X le dicen a Marta Ribas que "no mientan" porque aún no hay nada aprobado.