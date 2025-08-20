Avalancha de críticas y mofas tras la última frikada de la ANC de Lluís Llach

La Assemblea Nacional Catalana (ANC), presidida por el cantautor Lluís Llach, ha vuelto a convertirse en objeto de burlas tras anunciar su última iniciativa reivindicativa. La organización independentista hizo un llamamiento en redes sociales a llenar de esteladas el recorrido de la Vuelta Ciclista, en las etapas que pasarán por Cataluña y Andorra.

“Llenemos de estelas la Vuelta. Tres etapas de esta edición pasarán por Cataluña y, como no desfallecemos, allí estaremos. ¡Tenemos más motivos que nunca para la independencia!”, proclamó la ANC en su perfil oficial. El mensaje fue recibido con una oleada de comentarios irónicos y críticas, que reflejan el desgaste político y social de la entidad.

El independentismo ya no compra el discurso

En las respuestas a la publicación, muchos usuarios reprocharon a la ANC que siga recurriendo a acciones simbólicas sin ninguna repercusión real. “¿Queréis dejar de hacer el ridículo? ¡Pero si ya se declaró la independencia y al final dijeron que era simbólica!”, escribía un internauta. Otro añadía con dureza: “A pastar. Ya no estamos para actuaciones de coros y danzas”.

El tono de burla no es nuevo. Como ocurría el pasado marzo, la ANC ya fue calificada entonces de “friki” por promover acciones similares, como llenar de esteladas actos deportivos. Lo que en otros tiempos movilizaba a miles de personas, hoy es percibido como un gesto inútil y desconectado de la realidad política catalana.

El contraste es evidente: en plena caída del apoyo al procés, la ANC insiste en mantener vivo un relato que ha perdido gran parte de su fuerza. Para muchos simpatizantes del independentismo, la organización se ha convertido en un freno más que en un motor.

Un proyecto atrapado en la nostalgia

La ANC fue durante años un actor central en las grandes movilizaciones del soberanismo, pero su capacidad de influencia se ha reducido de forma drástica. La edad de sus bases y la falta de relevo generacional son cada vez más visibles en sus actos. El CEO confirma esta situación y muestra que los jóvenes ya 'pasan' del nacionalismo catalán.

Del mismo modo, resulta evidente para cualquiera que la ANC es simplemente un brazo de Junts. Esto se vio claro después de las últimas elecciones, cuando la ANC presionó por tierra, mar y aire para que ERC no pactara con el PSC. La caída del procesismo le ha salido cara a muchos.