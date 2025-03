Ya es oficial: Kiko Hernández confirma el secreto a voces del padre de Terelu Campos

Kiko Hernández no ha ocultado el enfado que le ha producido la actitud de Terelu en el 'Puente de las Emociones' antes de abandonar Supervivientes. El colaborador de Ni que fuéramos ha criticado en su programa que la madre de Alejandra Rubio haya decidido hablar de un tema delicado ahora que ya no está su madre. Hernández, además, destapaba que lo que Terelu ha contado sobre su padre es algo que ya se sabía hace mucho tiempo.

El marido de Fran Antón, nuevamente, dejaba a la vista las diferencias que mantiene con la mayor de las hermanas Campos. El madrileño ya ha mostrado en muchas ocasiones que Terelu no es precisamente alguien a quien admira. “Se ha convertido Terelu en el personaje más ridículo que hay en la televisión”, explicaba el colaborador sobre la que fue su compañera.

Kiko recordaba su paso por el magazine de Telecinco en el que ambos trabajaron. "Ella sabía medir mucho sus intervenciones, ella sabía mucho dónde estaba, dónde no estaba. Ahora mismo se ha convertido en el personaje más friki", soltaba Hernández hace unas semanas.

Kiko Hernández no aprueba lo que Terelu ha hecho antes de abandonar Supervivientes

Tras analizar la intervención de Terelu antes de abandonar Supervivientes, Kiko criticaba la actitud de la madre de Alejandra Rubio. La malagueña explicó que su padre quiso hacer responsable a su madre de la decisión de acabar con su vida. "Mi madre se quedó sola con alguien que quiso hacerla culpable", señalaba la concursante.

Unas palabras que según el colaborador no eran en absoluto oportunas. El también actor defendía que si él tuviera un pacto con su madre y esta falleciera, él no rompería ese pacto. La postura de Kiko contradice una vez más la decisión de Terelu de hablar abiertamente de algo que sigue muy presente en ella.

A continuación era Kiko Matamoros quien aportaba su particular punto de vista. El marido de Marta López Álamo dejó entrever que las cosas no fueron exactamente como las expuso Terelu.

Terelu se sinceró sobre lo que vivió tras el fallecimiento de su padre

Al ver que su compañero no entraba más en el tema era María Patiño quien tomaba la palabra. La presentadora entonces insinuó que el hecho de que María Teresa Campos se instalara en Madrid con sus hijas podría haber sido en cierto modo el detonante de lo que sucedió.

La hermana de Carmen Borrego, por su parte, quiso desvelar ante la audiencia sentimientos que hasta ahora no se había atrevido a compartir en público. "He aprendido a quererlo", aseguraba sobre su padre fallecido en 1984. "Han tenido que pasar 25 años para perdonarlo, pero no puedo olvidar todo, lo siento", reconocía muy emocionada.

La tertuliana quiso dejar claro, con todo, que si su padre pretendió que su madre se sintiera culpable de aquel hecho, finalmente no lo consiguió. “Mi hermana y yo no lo consentimos. Mi madre solo dio felicidad a su familia y a sus hijas”, afirmó contundente.