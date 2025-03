Jairo Fitness, nutricionista, lanza un aviso: 'Terelu Campos debe evitarlo ya'

Terelu Campos ya está de camino tras su breve paso por Supervivientes, donde solo ha estado 18 días. En el programa, su aspecto físico y su salud han sido motivo de atención tanto de los medios como de los espectadores. Según Jairo, un nutricionista consultado por Ni que fuéramos, si desea no recuperar los kilos perdidos “Terelu debe evitar el alcohol y las grasas”.

Uno de los principales problemas que enfrentan los concursantes en Supervivientes es la limitación de alimentos y el gasto energético debido a las pruebas físicas. En el caso de Terelu, prácticamente no ha participado de las pruebas, pero sí ha sufrido la escasez de comida. No obstante, su cambio de físico se debe a la pérdida de líquidos y a la hinchazón más que a un volumen alto de kilos.

Terelu Campos y la dieta que debería seguir para verse bien

Terelu Campos puso rumbo a Honduras con la intención de vencer sus miedos y ponerse a prueba. Sin embargo, de lo que está más orgullosa es de la figura que se le ha quedado tras pasar 18 días en Honduras. A priori podría no ser significante, pero ha sido suficiente tiempo para que el físico de la colaboradora haya cambiado de manera notable.

Ni que fuéramos analizó en qué ha cambiado Terelu contando con Jairo Fitness, un reconocido nutricionista que ha dado las claves de esta metamorfosis. Tal y como ha explicado, la colaboradora ha perdido líquidos y ha rebajado la hinchazón. No obstante, si no quiere volver a recuperar los kilos perdidos, “Terelu debe evitar el alcohol y las grasas”.

En definitiva, en lo que insiste Jairo es en que la hija de María Teresa debe comenzar a llevar una vida saludable. “Es muy fácil recuperar los kilos perdidos, para que esto no pase hay que mantener unos buenos hábitos”, señalaba.

Antes de Supervivientes, Terelu reconocía ciertos hábitos poco saludables como el consumo de tabaco y una dieta poco sana. Muchos esperaban que su paso por Honduras le brindara la oportunidad de reconducir su situación y cambiar su alimentación. A sus 59 años, su estado físico ha sido objeto de debate en comparación a Koldo Royo de 66 y también habiendo superado dos cánceres.

Terelu Campos está encantada con su cambio físico

Terelu se quedó impactada con el reflejo que le devolvía el espejo tras su paso por Supervivientes y comprobar que la ropa le quedaba grande. “Un nuevo look, que nunca está de más, ahora este verano ya no me da miedo que me pillen los paparazzi”, bromeó.

No obstante, una de sus primeras comidas fueron porras y una bebida a base de leche y cacao. Un fiel reflejo de la clase de alimentación que sigue la hija de María Teresa Campos y que debería ir cambiando.

Su estado físico ha sido objeto de debate durante estos días en Supervivientes en diferentes platós de televisión. Si bien no se esperaba ver a una Terelu atlética, su fragilidad y su baja forma, consecuencia de una vida poco saludable, ha impactado.

“Parecía una viejecilla que se estaba bañando y eso que es una señora más joven que yo”, señaló Alessandro Lequio. “Y eso no es por la enfermedad, es culpa de un estado de forma, que se ha estado descuidando toda la vida”, sentenciaba.

De ahí que los consejos de Jairo Fitness resulten de gran importancia para que Terelu reaccione e implante cambios en su vida. Si quiere sacar partido a esa pérdida de peso sufrida en Honduras, lo primero que debe eliminar es el alcohol y las grasas. Solo el tiempo dirá si, finalmente, la colaboradora acepta seguir este consejo y opta por una vida saludable.