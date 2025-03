Ya es oficial: el entorno de Antonio Tejado destapa lo de María del Monte

Desde el ingreso en prisión de Antonio Tejado el pasado 12 de febrero de 2024, su madre y su hermano han sido sus principales apoyos. Son ellos quienes más veces lo han visitado en la cárcel, lo que demuestra que la familia se mantiene unida, pero también en silencio. Ambos han confirmado lo de María del Monte: guardarán silencio sobre la artista por el bien de Antonio Tejado

El sobrino de María del Monte fue detenido por su presunta implicación en el robo a la casa de la artista. Tras negarse a declarar, el juez decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. No está solo en este proceso, ya que los demás acusados también han sido privados de libertad.

Equipo de Investigación ha seguido los pasos de su entorno más cercano. En una de sus salidas, localizaron a la madre y al hermano de Tejado mientras daban un paseo por Sevilla. La reportera no dudó en acercarse para preguntarles sobre la situación del joven.

El entorno de Antonio Tejado evita pronunciarse acerca de María del Monte

Los familiares, que regentan un bar de tapas en el centro de la ciudad, evitaron hacer declaraciones. Se mostraron distantes y esquivos.

El periodista les recordó que la investigación apunta a que Antonio Tejado habría llamado a su tía para conocer el día exacto en que llegaría a su casa. Esa información podría haber sido clave para los asaltantes.

La respuesta del hermano de Tejado fue breve y tajante: "No vamos a decir nada. No vamos a hablar". Acto seguido, continuaron caminando, ignorando cualquier otra pregunta.

Con este gesto el entorno de Antonio Tejado han destapado la decisión que han tomado con María del Monte: no hablarán sobre ella. No hablarán más del tema debido a que no quieren polémicas y no desean alimentar las especulaciones. Prefieren mantenerse al margen y proteger a su familia de la presión mediática.

María del Monte guarda silencio sobre la investigación que vive en su caso contra Antonio Tejado

María del Monte, por su parte, ha preferido no hacer comentarios sobre la situación de su sobrino. Su entorno también ha optado por la discreción.

Mientras tanto, la investigación sigue su curso. Las pruebas recabadas apuntan a un posible vínculo de Tejado con el asalto.

Sin embargo, su entorno cierra filas y evita cualquier tipo de declaración pública. La decisión está tomada: silencio absoluto. María del Monte, por su parte, ha seguido los mismos pasos que el entorno de Antonio Tejado.