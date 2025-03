Firme decisión de María del Monte con Antonio Tejado en plena investigación judicial

María del Monte impactó a todos con su determinación con Antonio Tejado en plena investigación judicial: no hablar del tema. La cantante acudió como invitada a El Hormiguero y, ante las intenciones de Pablo Motos de hablar sobre el robo, María reaccionó parándole los pies.

Su respuesta, breve, pero contundente, dejó claro que no estaba dispuesta a hablar sobre el tema. Motos, sorprendido por la negativa de la artista, intentó suavizar la situación, pero María del Monte se mantuvo firme en su decisión de no hablar. “De este tema no hablo”, sentenció, dejando su postura bien clara.

María del Monte da un paso firme con Antonio Tejado

El 2023 fue un año especialmente complicado para la cantante María del Monte, quien sufrió un robo en su hogar. Posteriormente, su sobrino, Antonio Tejado, fue detenido y acusado como “autor intelectual” del mismo. Actualmente, tía y sobrino esperan la celebración del juicio que delimitará si el sevillano es o no culpable del asalto.

En medio de esta situación, María acudió ayer al plató de El Hormiguero, sorprendiendo con su decisión sobre Tejado: no hablar del tema. En esta ocasión, Motos no dudó en abordar el tema del robo en la casa de la cantante, un asunto que todavía acapara titulares. María, que ha mostrado siempre una actitud discreta y reservada, reaccionó de manera firme, pidiendo que no se siguiera indagando en un tema tan doloroso.

“A ver, es un tema muy desagradable, un tema del que no hablo, no tengo que hablar nada”, comentó. No obstante, el valenciano insistió en conocer detalles sobre lo ocurrido y cómo se encontraba María ante la investigación judicial. Cuando Pablo mencionó el caso, María del Monte se mostró visiblemente incómoda y tensa.

“Aquello ocurrió e intentamos superarlo, de este tema no hablo”, reiteró la artista con un tono firme. María aclaró que no era un asunto del cual se sintiera obligada a hablar, destacando que había decidido dejarlo atrás y continuar con su vida. “Entonces no me preguntes”, zanjó, poniendo así punto y final a ese incómodo momento.

María del Monte intenta pasar página a lo sucedido con Antonio Tejado

El robo en su hogar ha sido un golpe emocional muy grande para María. A raíz de lo ocurrido, tanto ella como su pareja, Inmaculada Casal, han necesitado ayuda de profesionales para superarlo. El asalto fue extremadamente violento, llegando incluso a temer por sus vidas.

Poco después, la detención de Antonio Tejado supondría un nuevo golpe totalmente inesperado y demoledor para la artista. María siempre ha sido de carácter reservado y, aunque lo sucedido continúa siendo noticia, prefiere no hablar sobre el tema.

Por ello, en su visita a El Hormiguero, se mantuvo firme en su postura de no hablar más sobre un episodio que considera traumático. La actitud de María del Monte ante las preguntas de Pablo Motos fue un ejemplo claro de su determinación por protegerse. El presentador no lo entendió así, pues insistió en ello a pesar de su negativa a pronunciarse.

En un intento de suavizar el ambiente, la cantante quiso explicarse y justificar su reacción ante las preguntas de Motos. Tal y como contó, su deseo es avanzar y “seguir la vida hacia adelante”. De ahí su deseo y determinación de dejar que sea la justicia la que hable y determine si Antonio participó o no en el asalto a su domicilio.

En definitiva, la cantante optó por centrarse en lo que realmente le importaba: su familia y su paz interior. En cuestión de poco tiempo, María perdió a dos hermanos, uno de ellos era el padre de Tejado, y a su madre. A esto se le sumó la detención de su sobrino y todo ello acabó pasándole factura a la mujer de Inmaculada Casal.

María acabó yendo a terapia y encontró en la música su salvavidas. A día de hoy, continúa luchando contra los miedos, pero con una fortaleza renovada. Todo ello mientras espera la celebración del juicio contra Antonio.