'TardeAR' confirma lo último sobre Luis, 'hermano' de Anabel Pantoja: 'Se veían en…'

En los últimos días, la polémica ha vuelto a rodear a la familia Pantoja. Isabel Pantoja ha tomado una drástica decisión: presentar una demanda de desahucio contra la que fuera mujer de Bernardo. En TardeAR han confirmado lo último sobre Luis quien se ha reunido con la viuda de Bernardo y en el programa han revelado que: "Se veían en Sevilla".

Han pasado más de dos años desde el fallecimiento del padre de Anabel Pantoja. Sin embargo, su esposa sigue viviendo en el piso que compartía con él y que pertenece a la tonadillera. Ahora, todo apunta a que Isabel hará todo lo posible para que lo abandone.

Esta situación ha propiciado un acercamiento inesperado entre la madrastra de Anabel y Luis, quien afirma ser hijo de Bernardo Pantoja y, por lo tanto, hermano de Anabel. Tal y como ha adelantado Jorge Borrajo, director de la revista SEMANA, en TardeAR, esta relación es más que evidente. Ambos se han unido por un objetivo común: enfrentarse a Isabel Pantoja.

TardeAR da la última hora sobre Luis, supuesto hermano de Anabel Pantoja

“Tenemos conocimiento de que ella y Pinocho se veían en Sevilla de manera asidua, y se les ha podido fotografiar”, ha señalado Borrajo. La inesperada alianza ha sorprendido a muchos.

Durante años, Luis, conocido como ‘Pinocho’, ha afirmado ser hijo de Bernardo. Aunque nunca ha sido reconocido oficialmente, ha estado presente en la vida del fallecido, compartiendo momentos junto a él.

Pero, ¿cuál es el motivo de este acercamiento? Jorge Borrajo lo ha explicado en TardeAR: “Pinocho quiere apoyarla. Han pasado mucho tiempo juntos. Bernardo compartía momentos con Luis y Junco estaba con ellos”, ha comentado el periodista.

El vínculo entre ambos se ha reforzado con el paso del tiempo. Ahora, el joven no ha dudado en ayudar a la viuda de su supuesto padre.

En TardeAR se dan las claves del último movimiento de Luis que no gustará a Anabel Pantoja

“Él considera que a ella se le quiere echar de casa. Isabel Pantoja ha tomado una decisión firme y pretende que abandone el piso en el que vive. Pinocho le está mostrando su apoyo, tanto personal como económico”, ha revelado Borrajo.

Aunque no se ha confirmado que hayan creado un frente común contra el clan Pantoja, sí está claro que esta alianza no gustará ni a Isabel ni a Anabel Pantoja.

La tonadillera no lo tendrá nada fácil. La viuda de su hermano no es su única ‘enemiga’ reconocida. También lo es Luis, quien, aunque no guarda rencor hacia la familia, está dispuesto a ayudar a la asiática en esta difícil situación.