'¡De Viernes!' se la juega y destapa la verdad sobre Edmundo Arrocet: 'Muy mal'

El programa ¡De Viernes! dio ayer un paso muy sorprendente, que dejó a los espectadores mudos. Lo que hizo fue jugársela y destapar una verdad importante e inesperada sobre Edmundo Arrocet.

En concreto, fue Antonio Rossi el que quiso desenmascarar al humorista y revelar una de las mentiras que ha estado contando desde hace tiempo. Lo que hizo el periodista fue demostrar que, aunque él lo niega, el chileno rompió con María Teresa Campos mediante un mensaje. Es más, leyó el mismo, en el que había frases como esta: “Estoy muy mal y no quiero ni que me digas ni que yo diga”.

¡De Viernes! desenmascara a Edmundo Arrocet destapando la verdad

En 2019, tras seis años de relación, Edmundo Arrocet y María Teresa Campos pusieron fin a su historia de amor. Desde entonces, mucho se ha hablado de la separación y de los términos en los que se produjo. Las hijas de ella han manifestado siempre que él dejó a su madre mediante un mensaje, pero el chileno lo ha negado activamente.

Y anoche el programa ¡De Viernes!, de Telecinco, aclaró las cosas. En concreto, fue Antonio Rossi el que dejó de manifiesto que Bigote ha mentido siempre en ese sentido. Y es que sí dejó a la que era su novia mediante un mensaje de WhatsApp.

Es más, él y el espacio de Mediaset se la jugaron destapando la verdad con pruebas. Sí, porque el periodista optó por leer ese mensaje de WhatsApp mediante el que Edmundo puso fin a su noviazgo con la malagueña. Lo hizo tras una discusión que tuvieron poco antes del cumpleaños de él.

El mensaje decía así: “Teresita, estoy muy mal por lo del día de mi cumpleaños, esa reacción. Te dije que me iría de casa y es lo que haré. Dejaré pasar unos días para intentar quitarme esta angustia y, si quieres, reunirme contigo amigablemente para hablar y quedarme con el bonito recuerdo de tu cara y tu sonrisa”.

“No me escribas ni me llames porque será peor. Estoy muy mal y no quiero ni que me digas ni que yo diga. Ya es la tercera vez que me dices de todo y no quiero que me humilles más”.

Tras la lectura del mensaje, Rossi afirmó con contundencia: “Esta es la demostración de que él rompió con ella por WhatsApp”. Una revelación que respalda la versión que las hijas de María Teresa Campos han mantenido desde la ruptura.

Las reacciones a lo descubierto en ¡De Viernes! sobre Edmundo Arrocet

Carmen Borrego, presente en el plató para comentar Supervivientes, fue preguntada sobre el tema. Ella respondió de forma firme y tajante: “No soy yo la que tengo que hablar. La que tiene que hablar, desgraciadamente, no está”.

Además, envió un mensaje a Edmundo Arrocet igualmente contundente: “No le deseo ningún mal, le deseo toda la felicidad del mundo. Lo único que quiero es que a mi madre, al menos a mi madre, se la deje descansar en paz”.

No obstante, parece que el deseo de Carmen no se va a hacer realidad. Y es que él se encuentra escribiendo sus memorias y parece que María Teresa va a ser pieza clave de las mismas. Es más, posiblemente tras esta revelación pública, él no dude en hacer algún tipo de manifestación muy pronto.

En resumen, la revelación realizada por ¡De Viernes! ha arrojado luz sobre una de las controversias más comentadas en la prensa del corazón. La confirmación de que Edmundo Arrocet rompió su relación con su pareja a través de un mensaje de WhatsApp contradice las declaraciones previas del humorista. Y, por tanto, respalda la versión de la familia Campos.