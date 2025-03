Sorpresa en 'Vamos a Ver' con el anuncio de Antonio Rossi: 'La decisión está tomada'

Antonio Rossi destapaba ayer en Vamos a Ver el nuevo e ilusionante trabajo en el que Isabel Pantoja se ha embarcado. El periodista explicaba que la tonadillera ha llegado a un acuerdo con Mediacrest para comenzar a trabajar en el "desarrollo de una serie documental y una de ficción". "La decisión está tomada", sentenciaba Rossi dejando claro que este proyecto será una realidad.

La citada productora anunciaba este miércoles que se desarrollarán dos series sobre la vida de la artista. En concreto, una será de carácter documental y otra de ficción que a lo largo de seis capítulos recorrerá la vida de Isabel Pantoja desde su infancia hasta el momento actual.

La tonadillera no se ha pronunciado directamente sobre este nuevo trabajo ya firmado. Mediacrest, por su parte, afirma que Isabel ha declarado sentirse entusiasmada y que agradece esta oportunidad de celebrar su más de medio siglo de trayectoria.

El CEO de la productora reconocía que es un regalo "poder trabajar con una artista de la talla de Isabel Pantoja". Gracias a los proyectos que se llevarán a cabo será posible llevar de la mano de la cantante andaluza una producción de la máxima calidad al gran público.

La noticia, de la que por ahora no hay más detalles por encontrarse en una fase muy inicial, provocó la reacción de los colaboradores de Vamos a Ver.Antonio Rossi dejaba caer que además de lo que se ha dado a conocer, la cantante tiene otros planes futuros de los que ahora no se puede hablar.

TardeAR se hacía también eco de esta información. Era el periodista Saúl Ortiz quien explicaba que la artista habría presentado varias condiciones para seguir adelante con el documental y la docuserie sobre su vida y obra.

Las líneas rojas que ha puesto Isabel Pantoja para que su nuevo trabajo vea la luz

En cuanto a la cantidad de dinero que Pantoja podría embolsarse, Ortiz no quiso dar una cifra cerrada. Pero sí insinuó que podría rondar los "cinco millones de euros, no menos, porque ella considera que su historia no vale menos". Una cantidad que serviría para solventar los problemas económicos que la madre de Kiko Rivera arrastra desde hace años.

Ortiz se refería después a las posibles candidatas que podrían ponerse en la piel de Isabel Pantoja. El tertuliano sorprendía a todos con sus palabras: "Se ha hablado de Jennifer López como protagonista, a nivel internacional".

Una producción que tendrá repercusión fuera de nuestras fronteras y en la que la tía de Anabel Pantoja quiere "sentirse libre a la hora de contar su historia". Al parecer, Isabel ha dejado claro que hablará de su vida, pero habrá algunos capítulos de esta que no va a abordar. Según Saúl Ortiz, "no va a nombrar a Julián Muñoz" pero no tendría inconveniente en mencionar a Encarna Sánchez y María del Monte.