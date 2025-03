Ivonne Reyes deja sin palabras a Santi Acosta tras su duro testimonio: 'Estoy…'

Ivonne Reyes se convirtió en la gran protagonista de la última emisión de ¡De Viernes!. La venezolana se sentó en el plató del programa para abrir su corazón y contar una realidad que pocos imaginaban. Su testimonio dejó completamente sin palabras al presentador del formato, Santi Acosta, tras confesar que "me siento bien, pero no tengo nada".

Con una expresión de desconsuelo, Ivonne Reyes confesó que atraviesa un difícil momento económico. “En este momento no tengo nada”, aseguró con voz temblorosa. Sus palabras sorprendieron a todos los presentes en el plató, nadie esperaba que la modelo y presentadora revelara una situación tan complicada.

A lo largo de los años, Ivonne Reyes ha sido una de las caras más reconocidas de la televisión. Sin embargo, en pleno directo, admitió que su estabilidad económica se desplomó por completo.

Ivonne Reyes le confiesa a Santi Acosta por qué tiene problemas económicos

“Cuando trabajaba en la televisión tenía unos ingresos muy altos y vivía muy bien”, explicó. Pero todo cambió drásticamente.

La venezolana relató que tomó algunas decisiones financieras que la llevaron a perder todo su patrimonio. “Por unas malas inversiones perdí todo lo que tenía”, confesó con pesar.

El dato más impactante de la noche llegó cuando detalló la magnitud de su ruina financiera. “No tengo ni idea del dinero que he perdido. Me echaron las cuentas y eran unos 10 millones de euros”, dijo, dejando en shock a la audiencia.

Pero la crisis económica de Ivonne no solo se debe a malas inversiones. En su testimonio, recordó otro episodio que marcó su vida.

Ivonne Reyes le explica a Santi Acosta qué enfermedad ha marcado su vida

“Mi problema económico se agravó desde que pasé por una enfermedad, la septicemia”, reveló. La infección estuvo a punto de costarle la vida y le impidió generar ingresos durante un largo periodo. Sus deudas aumentaron y su situación financiera se tornó insostenible.

Durante la entrevista, la venezolana también habló de su inesperado distanciamiento del mundo de la televisión. “No sé si se le llama mano negra, pero me sigue sonando muy extraño que no me llamen”, declaró con evidente desconcierto. Su ausencia en los medios sigue siendo un misterio para ella, ya que siempre ha sido una profesional muy querida por el público.

Santi Acosta, visiblemente impactado, apenas pudo articular palabra. Las confesiones de Ivonne Reyes dejaron a todos perplejos. Su historia es un recordatorio de lo volátil que puede ser la fama y la estabilidad económica en el mundo del espectáculo.