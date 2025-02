Momento insólito de Patricia Pardo y Jesús Calleja en 'Vamos a Ver': 'Siempre soñé…'

Patricia Pardo y Jesús Calleja han protagonizado esta mañana uno de los momentos más insólitos de la historia de Vamos a Ver. Y todo a raíz de la última confesión que ha compartido el aventurero durante su visita a dicho formato: “Siempre soñé con ser astronauta”.

El presentador de Planeta Calleja está a punto de emprender la aventura más importante de toda su trayectoria profesional. Y es que, tal y como se ha confirmado, se va a convertir en el tercer español en viajar al espacio, travesía que realizará a bordo de la nave New Shepard.

Sin embargo, antes de hacer realidad uno de sus sueños, Jesús Calleja no se lo ha pensado dos veces a la hora de compartir su emoción con la audiencia de Telecinco.

Esta mañana, el aventurero se ha sentado al lado de Patricia Pardo para desvelarle algunos detalles sobre su primer y esperado viaje al espacio. Momento en el que ambos han protagonizado una conversación insólita en pleno directo.

Tal y como le ha asegurado Jesús Calleja a la presentadora de Vamos a Ver, “desde niño siempre soñé con ser astronauta e ir al espacio y nadie me comprendía”. Motivo por el que, durante muchos años, su madre le llevó a terapia con un psicólogo.

En este momento, y sin pelos en la lengua, Patricia Pardo le ha preguntado a su invitado si está asustado por su nueva aventura. Cuestión que ha respondido con un rotundo “no”:

“Tengo el entrenamiento de que mi vida es esto. Mi vida es asumir retos que son complejos, pero, como no somos locos, tengo un equipo que piensa en todas las cosas que pueden llegar a salir mal. Tenemos siempre un plan para contrarrestar”.

Patricia Pardo y Jesús Calleja protagonizan una insólita conversación en Vamos a Ver

Como fan absoluta de los amuletos, Patricia Pardo no ha querido dejar pasar la ocasión para preguntarle a Jesús Calleja si va a llevar alguno durante su viaje al espacio. “Mira”, le ha respondido, señalando su colgante, antes de contarle la historia de dicho objeto:

“Esta es la primera vez que iba al Himalaya, tenía 19 años, y me lo dio un monje tibetano. Me dijo: «De alguna manera, estas montañas te han llamado». Eso me ha marcado… Volví, volví, escalé el Everest, trabajé allí de guía”.

Tras escuchar esta historia, Patricia Pardo ha querido saber si le “dejan llevar ese collar” dentro de la nave. Cuestión que Jesús Calleja ha respondido con un “claro que puedo”. Además, ha aprovechado la ocasión para mostrarle el resto de sus amuletos.

“Mira, este me lo dio mi mejor amigo tibetano.[…]Esto es coral real de cuando el mismísimo Everest…”, estaba explicando el aventurero cuando la presentadora de Vamos a Ver le ha interrumpido para hacerle una divertida e inesperada amenaza.

“O sea, te lo voy a robar antes de que te subas al cohete. Me has vendido tan bien los amuletos”, le ha asegurado Patricia Pardo, entre risas, a su compañero de trabajo, Jesús Calleja.

Por otra parte, el invitado ha compartido también con la audiencia de Telecinco algunas curiosidades de su viaje al espacio. Tal y como ha asegurado, en la nave puede llevar “una bolsa que va en un portaequipaje y puedes subir cualquier cosa que pese menos de un kilo y medio”.

Esta medida se lleva a cabo porque en el espacio, él, que pesa 60 kilos, va a pesar 350 kilos. Por eso, si lleva puesto algo que pese más, y se “arrancara”, sería “como una bala dentro de la cápsula”.