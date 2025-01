Tom Parker se la juega y destapa el secreto privado de su madre, la reina Camila

Tom Parker, hijo de la reina Camila, ha roto la habitual discreción de la familia real británica para dar a conocer un dato que tiene que ver con su madre. El crítico culinario ha destapado que su madre cuenta con un móvil que dista mucho de ser un modelo de última generación. A pesar de los actuales avances en telefonía, la mujer de Carlos III cuenta con un modelo antiguo de Nokia que además le impide tener aplicaciones como WhatsApp.

Este hecho ha provocado que Camila no pueda estar presente en ningún grupo de mensajería, tal y como aclaraba Parker Bowles. Una decisión de la reina Camila, quien no parece ser muy afín a las nuevas tecnologías.

“Tenemos un grupo de WhatsApp en el que están mis hijos, mi hermana y mis primos", explicaba Tom a la revista Woman & Home. Y añadía: "Pero mi madre todavía usa un teléfono Nokia antiguo, así que no puede acceder”.

Tom Parker destapa un dato sobre la vida privada de su madre

El escritor confesaba entonces que no le resultaba nada fácil contactar con su madre debido a sus obligaciones. De hecho, reconocía que en numerosas ocasiones es a través de los medios de comunicación como se entera de dónde está.

Tom Parker dejaba caer que la razón por la que su madre no cuenta con un dispositivo más moderno se debe a razones de "seguridad". Cabe recordar que en 1989 Camila se vio envuelta en una polémica al filtrarse una conversación íntima que mantuvo con el entonces príncipe Carlos.

Sea como fuere lo cierto es que a la reina no le acaban de agradar los teléfonos móviles. Ella misma ha revelado en alguna ocasión que regaña a sus nietos cuando utilizan sus teléfonos en la comida. También se ha mostrado preocupada por el uso de las redes sociales, “son un arma de doble filo”, comentó en 2022.

Entonces Camila Parker se mostró molesta porque las familias estén más pendientes de sus dispositivos que de charlar en las cenas. “¡Eso me pone de muy mal humor!”, reconoció abiertamente.

La reina Camila no es partidaria de las nuevas tecnologías

Otro de los datos que Tom Parker destapó fue que cuando visita a su madre en palacio lo hace con una tarjeta especial que le permite el acceso. "Y no, mi madre no deja una llave de repuesto debajo de una maceta", advertía con ironía.

Y añadía: "Conozco bien a los policías de palacio, al igual que mis hijos. Enseño la tarjeta y nos dejan entrar, vamos, saludamos y tomamos una taza de té, y para los niños eso es totalmente normal", matizaba.

Si bien queda claro que a la monarca no le van las nuevas tecnologías, algo parecido le sucede a su marido. Según publicó The Telegraph, si alguien quiere contactar con Carlos III debe hacerlo a través de un miembro del personal que tiene a su servicio. Un detalle que confirma que el hijo de Isabel II no está continuamente pegado a la pantalla de su teléfono.