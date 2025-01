Estalla un nuevo problema para Carlos III y la reina Camila: 'Un nombre falso'

Si Carlos III y la reina Camila pensaban que el nuevo año no podría empezar peor que el anterior se equivocaban. Un nuevo revés amenaza a la familia real británica tras descubrirse que el príncipe Andrés registró una empresa con “un nombre falso”. Esta práctica ha llevado al hermano del rey de Inglaterra a ser denunciado por dar información falsa en documentos oficiales.

Los investigadores consideran que la Familia Real debe dar ejemplo y se les obliga a cumplir con estándares más elevados. En Reino Unido proporcionar información falsa puede llegar a graves consecuencias. Por el momento, la denuncia está interpuesta a la espera de saber si se llevará o no a cabo una investigación más exhaustiva.

Un nuevo inconveniente llega a la vida de Carlos III y la reina Camila

Carlos III y la reina Camila han visto cómo, una vez más, el nombre de la Familia Real británica, vuelve a estar envuelto en polémica. Si no eran suficientes los problemas de salud y familiares del rey, un nuevo ha venido para poner en jaque a todos.

El revés que ha estallado ante Carlos III y Camila tiene que ver con el príncipe Andrés y una práctica del todo ilegal. En el pasado, el hermano de Carlos inscribió una empresa con “un nombre falso”, que ha hecho saltar las alarmas. Sucedió en 2002, cuando Andrés usó un alias para registrar la empresa Naples Gold Limited.

Graham Smith, un directivo que está en contra de la monarquía, descubrió el fraude y denunció al tío del príncipe Guillermo. En Reino Unido, aportar información falsa en un registro oficial conlleva infracciones muy graves con consecuencias nefastas.

Más aún, si es un miembro de la Familia Real quien ha cometido dicha ilegalidad. “Andrés de York debe cumplir con los estándares más altos, la Familia Real parece creer que puede actuar con impunidad”, denuncia Smith. Además de usar un nombre falso, también indicó una dirección errónea como domicilio residencial.

Todo ello se enmarca dentro de la denuncia que pone A Carlos III y a la reina Camila en el punto de mira. Aunque por el momento se desconoce si esta denuncia provocará la apertura de una investigación mucho más profunda sobre la figura del príncipe Andrés.

Carlos III y la reina Camila, inseparables ante la adversidad

Este no es el único problema al que deben buscar solución la Familia Real británica. El mismo medio del que es director Graham Smith sacó a la luz el excesivo incremento de sueldo que recibirán Carlos III y Camila.

Concretamente, se tratan de 45 millones más de libras esterlinas, unos 54 millones de euros, que irán a parar a sus arcas. Esta información ha causado un auténtico revuelo en Inglaterra donde todavía no han superado su última crisis económica. “Se trata de dinero público, resulta escandaloso, no solo no debería aumentar el gasto, sino que debería de reducirse”, denuncian.

En medio de todas estas polémicas, el matrimonio real se ha mostrado más unido que nunca. Hace apenas unos días, Carlos y Camila realizaron su primera salida conjunta en la iglesia de St Mary Magdalene de Norfolk. Allí han pasado las Navidades y, como colofón a estas fiestas, acudían al acto religioso de la mano.

Ni siquiera la fuerte lluvia les hizo cambiar de planes y se mostraron de lo más amables y sonrientes con los demás asistentes. En esta aparición se pudo comprobar que Camila se encuentra recuperada de su infección respiratoria y que Carlos está bastante restablecido de su cáncer.

Una prueba más de que el matrimonio sabe hacer frente a la adversidad unido y que las recientes polémicas no les afectan.