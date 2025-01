La Oreja de Van Gogh ha sido uno de los grupos musicales españoles más mentados en los titulares de 2024. Tras casi dos décadas como vocalista principal, un comunicado ha anunciado la marcha de Leire Martínez de la formación. Se ha informado sobre el posible regreso de Amaia al grupo, algo que ha hecho que tanto la cantante como Gonzalo Miró den el paso definitivo: no hablar del tema.

Las redes sociales y las tertulias han considerado este movimiento un despido empresarial más que un fin de acuerdo mutuo. Se han disparado los rumores de un posible regreso de Amaia Montero a la banda.

El impacto de esta noticia no ha dejado indiferente a nadie. Su interpretación de Rosas junto a Karol G en el Santiago Bernabéu ha desatado multitud de reacciones. Finalmente, la irundarra ha confirmado que volverá al estudio de grabación a lo largo de este nuevo año.

Gonzalo Miró y Amaia Montero dan el paso definitivo en mitad de la gran polémica

Este regreso ha acaparado titulares y se ha debatido ampliamente en el programa Espejo Público de Antena 3. “Todas las miradas se dirigen en este momento hacia Gonzalo Miró. ¿Lo sabías?”, comentaba Lorena García, presentadora sustituta de Susanna Griso.

El presentador televisivo ha sido durante mucho tiempo fuente de datos e informaciones sobre Amaia Montero, algo que ha decidido cambiar de manera radical.

“Uno de mis propósitos para 2025 es retirarme del trabajo de portavoz oficial y público de Amaia Montero. ¿Sabes qué pasa? Que luego no me preguntáis por otras cosas. Entonces, me niego, no voy a decir nada”, sentenciaba Miró, visiblemente molesto.

“Vamos a ver, Gonzalo, aquí en la mesa que yo sepa eres la persona más cercana a Amaia Montero, ¿no?”, cuestionaba la conductora. Sin embargo, Miró ha insistido en que ya había informado del tema con anterioridad.

Durante la explosión mediática por la salida de Leire, el colaborador adelantó que la intención de Montero era regresar a la música en 2025. Por ello, ha preferido guardar silencio esta vez.

Gonzalo Miró no quiere volver a hablar sobre Amaia Montero

“Claro, pues entonces no es ninguna novedad. La noticia es que Gonzalo Miró renuncia a la portavocía de Amaia Montero”, concluyó García. La decisión de Miró no ha pasado desapercibida y parece ser un paso definitivo para marcar distancia en plena polémica.

La relación entre Gonzalo Miró y Amaia Montero ha sido foco de atención pública durante años. Sin embargo, este movimiento simboliza una nueva etapa para ambos. Gonzalo ha dejado claro que no hablará más de su ex pareja, con el objetivo de separar sus vidas privadas de cualquier polémica mediática.

Por su parte, Amaia Montero ha optado por centrarse completamente en su retorno a los escenarios. Su futuro profesional genera gran expectativa. La Oreja de Van Gogh, uno de los grupos más queridos en España, se encuentra ahora en un momento clave de su historia.

Este principio de año ha estado marcado por sorpresas y decisiones contundentes. Y mientras Amaia Montero se prepara para un nuevo capítulo en su carrera, Gonzalo Miró ha puesto fin a su rol de portavoz involuntario.